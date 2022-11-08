https://sputnik-georgia.ru/20221108/muzhchina-pogib-v-dtp-na-zapade-gruzii-272034606.html

Мужчина погиб в ДТП на западе Грузии

Мужчина погиб в ДТП на западе Грузии

Водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в здание на полной скорости 08.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП у села Нагвазао Мартвильского района.По данным телеканала "Рустави 2", водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в здание на полной скорости.Столкновение было настолько сильным, что один человек погиб на месте, двое находившихся в машине молодых людей пострадали, и их доставили в клинику в Кутаиси.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>По факту ведется расследование. Точная причина аварии станет известна после экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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