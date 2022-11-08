https://sputnik-georgia.ru/20221108/muzhchina-pogib-v-dtp-na-zapade-gruzii-272034606.html
Мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
Мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
Водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в здание на полной скорости 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T21:46+0400
2022-11-08T21:46+0400
2022-11-08T22:08+0400
грузия
происшествия
кутаиси
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271816036_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_aa5a0c36ad020c472757c3b54ab27c08.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП у села Нагвазао Мартвильского района.По данным телеканала "Рустави 2", водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в здание на полной скорости.Столкновение было настолько сильным, что один человек погиб на месте, двое находившихся в машине молодых людей пострадали, и их доставили в клинику в Кутаиси.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>По факту ведется расследование. Точная причина аварии станет известна после экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271816036_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bb0eafdea74272f04e1e558168d1bc7a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, кутаиси, новости, дтп
грузия, происшествия, кутаиси, новости, дтп
Мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
21:46 08.11.2022 (обновлено: 22:08 08.11.2022)
Водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в здание на полной скорости
ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП у села Нагвазао Мартвильского района.
По данным телеканала "Рустави 2", водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в здание на полной скорости.
Столкновение было настолько сильным, что один человек погиб на месте, двое находившихся в машине молодых людей пострадали, и их доставили в клинику в Кутаиси.
По факту ведется расследование. Точная причина аварии станет известна после экспертизы.