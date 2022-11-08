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Премьер Грузии: энергосистема страны одна самых из чистых в мире
Премьер Грузии: энергосистема страны одна самых из чистых в мире
Грузия хочет получить статус климатически нейтральной к 2050 году, однако для этого ей понадобится помощь других стран, заявил премьер 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T19:24+0400
2022-11-08T19:24+0400
2022-11-08T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Энергосистема Грузии одна самых из чистых в мире и основная ее часть зависит от возобновляемых источников энергии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Конференции ООН по изменению климата.Конференция ООН по изменению климата стартовала 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Она должна способствовать реализации согласованных ранее планов, направленных на решение важнейших проблем, связанных с глобальным потеплением.При этом он подчеркнул, что Грузия значительно продвинулась вперед в плане мер по предотвращению глобального потепления."У Грузии есть амбиция увеличить вклад в осуществление Парижского соглашения к 2025 году. Мы разработали более всеобъемлющую стратегию в сфере изменения климата, и соответствующий план действий прописан до 2030 года для последующего способствования амбициозной повестки изменения климата и смягчения последствий", - сказал Гарибашвили.Он отметил, что Грузия хочет получить статус климатически нейтральной к 2050 году, однако для этого ей понадобится помощь других стран.Премьер Грузии призвал объединиться ради будущего планеты >>"Достичь успеха одному невозможно, только общими усилиями мы сможем добиться результата", - сказал Гарибашвили.На конференции страны-участницы представляют обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 г. роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.На повестку дня впервые будет вынесен вопрос о компенсациях. Их планируют выплачивать странам, которые понесли "постоянные потери и непоправимый ущерб" из-за климатического кризиса. В основном это регионы Глобального Юга (Латинской Америки, Африки, Азии и Океании).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, экономика
Премьер Грузии: энергосистема страны одна самых из чистых в мире
19:24 08.11.2022 (обновлено: 19:51 08.11.2022)
Грузия хочет получить статус климатически нейтральной к 2050 году, однако для этого ей понадобится помощь других стран, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Энергосистема Грузии одна самых из чистых в мире и основная ее часть зависит от возобновляемых источников энергии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Конференции ООН по изменению климата.
Конференция ООН по изменению климата стартовала 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Она должна способствовать реализации согласованных ранее планов, направленных на решение важнейших проблем, связанных с глобальным потеплением.
"У Грузии одна из самых чистых энергосистем, и ее 85% приходится на возобновляемые источники энергии, и увеличение их доли – стратегический приоритет правительства страны. Кроме того, мы продолжаем развивать и поддерживать такие проекты нетрадиционной обновляемой энергии, как средства геотермической и устойчивой энергии солнца, ветра и воды", - отметил Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что Грузия значительно продвинулась вперед в плане мер по предотвращению глобального потепления.
"У Грузии есть амбиция увеличить вклад в осуществление Парижского соглашения к 2025 году. Мы разработали более всеобъемлющую стратегию в сфере изменения климата, и соответствующий план действий прописан до 2030 года для последующего способствования амбициозной повестки изменения климата и смягчения последствий", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что Грузия хочет получить статус климатически нейтральной к 2050 году, однако для этого ей понадобится помощь других стран.
"Достичь успеха одному невозможно, только общими усилиями мы сможем добиться результата", - сказал Гарибашвили.
На конференции страны-участницы представляют обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 г. роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.
На повестку дня впервые будет вынесен вопрос о компенсациях. Их планируют выплачивать странам, которые понесли "постоянные потери и непоправимый ущерб" из-за климатического кризиса. В основном это регионы Глобального Юга (Латинской Америки, Африки, Азии и Океании).