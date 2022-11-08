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Премьер: Грузия может стать поставщиком энергии в Европу
Премьер: Грузия может стать поставщиком энергии в Европу
Для осуществления такого проекта понадобятся совместные усилия разных стран, однако это возможно, заявил министр 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T23:55+0400
2022-11-08T23:55+0400
2022-11-08T23:57+0400
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ираклий гарибашвили
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энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Благодаря проекту подводной линии электропередачи Грузия сможет сыграть важную роль в обеспечении энергией Европы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе дискуссии "Инвестирование в будущее энергетики" в рамках Конференции по изменению климата.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС.По его словам, это даст возможность транзита обновляемой энергии между Южным Кавказом и ЕС.При этом он отметил, что для осуществления такого проекта понадобятся совместные усилия разных стран, однако это возможно.Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии >>По данным Минэкономики Грузии, если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, черное море, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, черное море, энергетика грузии
Премьер: Грузия может стать поставщиком энергии в Европу
23:55 08.11.2022 (обновлено: 23:57 08.11.2022)
Для осуществления такого проекта понадобятся совместные усилия разных стран, однако это возможно, заявил министр
ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Благодаря проекту подводной линии электропередачи Грузия сможет сыграть важную роль в обеспечении энергией Европы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе дискуссии "Инвестирование в будущее энергетики" в рамках Конференции по изменению климата.
Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС.
"Грузия может диверсифицировать транспортные маршруты и сыграть важную роль в обеспечения электроэнергией Европы. С этой целью ведется работа над идеей прокладки кабеля электропередачи между Грузией и Европой под водой", - сказал Гарибашвили.
По его словам, это даст возможность транзита обновляемой энергии между Южным Кавказом и ЕС.
При этом он отметил, что для осуществления такого проекта понадобятся совместные усилия разных стран, однако это возможно.
По данным Минэкономики Грузии, если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.