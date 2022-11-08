https://sputnik-georgia.ru/20221108/premer-gruziya-mozhet-stat-postavschikom-energii-v-evropu-272036807.html

Премьер: Грузия может стать поставщиком энергии в Европу

Премьер: Грузия может стать поставщиком энергии в Европу

Для осуществления такого проекта понадобятся совместные усилия разных стран, однако это возможно, заявил министр 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T23:55+0400

2022-11-08T23:55+0400

2022-11-08T23:57+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

черное море

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271228757_0:67:3381:1969_1920x0_80_0_0_fcb822fd3f30619074ea6f32a855cfc6.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Благодаря проекту подводной линии электропередачи Грузия сможет сыграть важную роль в обеспечении энергией Европы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе дискуссии "Инвестирование в будущее энергетики" в рамках Конференции по изменению климата.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС.По его словам, это даст возможность транзита обновляемой энергии между Южным Кавказом и ЕС.При этом он отметил, что для осуществления такого проекта понадобятся совместные усилия разных стран, однако это возможно.Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии >>По данным Минэкономики Грузии, если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, черное море, энергетика грузии