https://sputnik-georgia.ru/20221027/vengriya-khochet-ispolzovat-tranzitnyy-potentsial-gruzii-dlya-importa-elektroenergii-271688257.html

Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии

Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии

Венгрия планирует сократить импорт природного газа, который подорожал на фоне событий на Украине 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Венгрия работает над крупными энергетическими инициативами, которые предусматривают импорт электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместном брифинге со своим грузинским коллегой.Орбан отметил, что страна сильно зависит от импорта природного газа, стоимость которого сильно выросла на фоне событий на Украине ввиду введенных санкций против России. Чтобы преодолеть энергетический кризис, Венгрия разрабатывает новые инициативы в этом направлении.По его словам, в случае импорта электроэнергии, страна сократит импорт природного газа."Я очень обрадовался, что премьер-министр привержен этой инициативе и этот вопрос принципиально важен для Венгрии. Мы хотим преодолеть энергетический кризис и кризис, вызванный высокими ценами. Очень много чего можно сделать для получения энергоресурсов за пределами Евросоюза", – сказал премьер Венгрии.Грузия и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве>>Орбан отметил, что в виду больших объемов импорта энергоресурсов из отдаленных стран, данная инициатива очень важна для Венгрии.Ранее в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах увеличить экспорт электроэнергии и природного газа на международные рынки через Грузию. Об этом он сказал в ходе визита в Тбилиси. Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС."Дискриминационное и неуважительное" - премьер Венгрии о решении ЕС по Грузии>>Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 километров соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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