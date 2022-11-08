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Взвод Национальной гвардии Грузии отправился в Центральную Африку
Взвод Национальной гвардии Грузии отправился в Центральную Африку
Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности на базе, а также патрулирование и сопровождение 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T18:57+0400
2022-11-08T18:57+0400
2022-11-08T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Взвод десятой ротации Национальной гвардии оборонных сил Грузии отправился в Центрально-Африканскую республику (ЦАР) для выполнения военно-учебной миссии Европейского Союза (EUTM RCA), сообщает пресс-служба Минобороны страны.Грузинских миротворцев в тбилисском аэропорту провожали глава национальной гвардии, генерал Роман Джохадзе, другие представители гвардии и атташе обороны Франции в Грузии, вице-полковник Фредерик Кампос.Они пожелали грузинским миротворцам достойно выполнить миссию и мирно вернуться на родину.Солдаты национальной гвардии под командованием капитана Торнике Гарибашвили будут выполнять военно-учебную миссию в столице ЦАР Банги, на базе "Мпоко".Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности на базе, а также патрулирование и сопровождение.Грузинские миротворцы вернулись на родину из ЦАР >>Тренировочная миссия Европейского союза в Центральноафриканской Республике (EUTM-RCA) является многонациональной обучающей миссией со штаб-квартирой в Банги.Восемь стран-членов ЕС (Франция, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Испания и Швеция), а также 5 стран, не входящих в ЕС (Босния и Герцеговина, Бразилия, Грузия, Сербия и Республика Северная Македония) предоставили войска к миссии.В апреле 2016 года была создана EUTM RCA. Это третья европейская учебная миссия, запущенная в Африке, после миссий в Сомали и Мали.В начале февраля 2017 года 35 грузинских солдат прибыли для участия в миссии в качестве силы защиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, центральноафриканская республика, евросоюз, миротворцы
грузия, новости, политика, центральноафриканская республика, евросоюз, миротворцы
Взвод Национальной гвардии Грузии отправился в Центральную Африку
18:57 08.11.2022 (обновлено: 19:08 08.11.2022)
Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности на базе, а также патрулирование и сопровождение
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Взвод десятой ротации Национальной гвардии оборонных сил Грузии отправился в Центрально-Африканскую республику (ЦАР) для выполнения военно-учебной миссии Европейского Союза (EUTM RCA), сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Грузинских миротворцев в тбилисском аэропорту провожали глава национальной гвардии, генерал Роман Джохадзе, другие представители гвардии и атташе обороны Франции в Грузии, вице-полковник Фредерик Кампос.
Они пожелали грузинским миротворцам достойно выполнить миссию и мирно вернуться на родину.
Солдаты национальной гвардии под командованием капитана Торнике Гарибашвили будут выполнять военно-учебную миссию в столице ЦАР Банги, на базе "Мпоко".
Главной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности на базе, а также патрулирование и сопровождение.
Тренировочная миссия Европейского союза в Центральноафриканской Республике (EUTM-RCA) является многонациональной обучающей миссией со штаб-квартирой в Банги.
Восемь стран-членов ЕС (Франция, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Испания и Швеция), а также 5 стран, не входящих в ЕС (Босния и Герцеговина, Бразилия, Грузия, Сербия и Республика Северная Македония) предоставили войска к миссии.
В апреле 2016 года была создана EUTM RCA. Это третья европейская учебная миссия, запущенная в Африке, после миссий в Сомали и Мали.
В начале февраля 2017 года 35 грузинских солдат прибыли для участия в миссии в качестве силы защиты.