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Батуми впервые представлен в номинацию быстрорастущего турнаправления мира

Батуми впервые представлен в номинацию быстрорастущего турнаправления мира

Батуми завоевал титул быстрорастущего турнаправления Европы World Travel Awards этой осенью 09.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. После Европы Батуми впервые представлен в номинации быстрорастущего туристического направления мира World Travel Awards, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии.На этот раз Батуми придется конкурировать с городами таких туристических стран, как Франция, Япония, Колумбия, Мексика, Уругвай, Болгария, Северная Ирландия и Лаос.Мероприятие награждения победителей состоится 11 ноября в городе Маскат (Оман). На нем будут представлены сотни номинаций и тысячи номинантов по странам и континентам.Международная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в Батуми >>На церемонии награждения World Travel Awards будут представлены лучшие туристические направления мира, страны, гостиницы, турагентства, транспортные компании и так далее.Напомним, что Батуми завоевал титул быстрорастущего турнаправления Европы World Travel Awards этой осенью. А на церемонии награждения быстрорастущего турнаправления черноморская столица Грузии представлена впервые.По ее словам, представители туризма и бизнеса со всего мира соберутся в Омане, и у Грузии будет шанс еще раз отметить Батуми на карте мира.В 2023 году гала-церемония европейского мероприятия "World Travel Awards" состоится в Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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