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Международная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в Батуми

Международная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в Батуми

Одна из самых престижных премий в области туризма - World Travel Awards или туристический "Оскар", вручается с 1993 года 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T16:41+0400

2021-09-30T16:41+0400

2021-09-30T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Церемония вручения награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, в 2023 году состоится в Батуми, об этом сообщается на сайте правительства Аджарии в Facebook"Вчера была достигнута договоренность о проведении в 2023 году в нашем регионе, в частности в Аджарии, в Батуми, гала-мероприятия одного из самых престижных туристических "Оскаров" - World Travel Awards. Тем самым мы еще больше ускорим процесс восстановления экономики и туризма", - сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.В Тбилиси появится новая достопримечательность – "Базар на Орбелиани">>В рамках мероприятия Батуми посетят ведущие специалисты из разных стран мира – представители гостиничного и ресторанного бизнеса, туристических агентств, государственных организаций и средств массовой информации.По словам Рижвадзе, реклама Батуми как принимающей стороны World Travel Awards в 2023 году будет осуществляться во всех маркетинговых кампаниях, проводимых организацией.Батуми будет упоминаться как европейский партнер на всех конкурсах World Travel Awards, которые будут проводиться не только в Европе, но и на других континентах.В 2019-2020 годах Батуми получил престижную награду World Travel Awards как самое быстрорастущее туристическое направление в Европе.Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Читайте также:Искусственный остров построят в Черном море у берегов ГрузииТуристический проект "Винный путь" расширяет свой ареалМинистр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпамиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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