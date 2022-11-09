https://sputnik-georgia.ru/20221109/traditsionnoe-gruzinskoe-vinodelie-predstavleno-na-vystavke-v-los-andzhelese-272038190.html

Традиционное грузинское виноделие представлено на выставке в Лос-Анджелесе

Традиционное грузинское виноделие представлено на выставке в Лос-Анджелесе

В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T09:41+0400

2022-11-09T09:41+0400

2022-11-09T09:41+0400

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квеври

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские вина, выдержанные в глиняных кувшинах – квеври, представили на Международной выставке натурального вина RAW WINE в Лос-Анджелесе, сообщает Национальное агентство вина.На выставке было представлено семь грузинских виноделен, которые производят вина, выдержанные в квеври. Презентация грузинского вина на международной выставке повышает узнаваемость вина квеври, что дает возможность найти потенциальных импортеров и увеличить экспорт.В этом году в выставке приняли участие около 100 производителей из 13 стран, в том числе Франции, Испании, Германии, Италии и Чили.Квеври получил статус географического места происхождения >>По информации Агентства, традиционно большой интерес к грузинскому вину проявили винные профессионалы и средства массовой информации. Посетители выставки имели возможность познакомиться с древними традициями грузинского виноделия, его культурой и историей.RAW Wine считается одной из ярких выставок, где собираются производители высококачественных натуральных, органических и биодинамических вин. Организатор мероприятия известный винный эксперт из Франции Изабель Леджерон.У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail >>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.США являются одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина, куда по данным за 10 месяцев 2022 года было экспортировано до одного миллиона бутылок вина, что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года. В 2021 году исторический максимум экспорта грузинского вина был зафиксирован в США – более 1 миллиона бутылок вина.По информации Агентства развития вина, рынок США является одним из самых дорогих сегментов для грузинского вина, где цена за один литр превышает 6 долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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