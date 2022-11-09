https://sputnik-georgia.ru/20221109/traditsionnoe-gruzinskoe-vinodelie-predstavleno-na-vystavke-v-los-andzhelese-272038190.html
Традиционное грузинское виноделие представлено на выставке в Лос-Анджелесе
Традиционное грузинское виноделие представлено на выставке в Лос-Анджелесе
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T09:41+0400
2022-11-09T09:41+0400
2022-11-09T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские вина, выдержанные в глиняных кувшинах – квеври, представили на Международной выставке натурального вина RAW WINE в Лос-Анджелесе, сообщает Национальное агентство вина.На выставке было представлено семь грузинских виноделен, которые производят вина, выдержанные в квеври. Презентация грузинского вина на международной выставке повышает узнаваемость вина квеври, что дает возможность найти потенциальных импортеров и увеличить экспорт.В этом году в выставке приняли участие около 100 производителей из 13 стран, в том числе Франции, Испании, Германии, Италии и Чили.Квеври получил статус географического места происхождения >>По информации Агентства, традиционно большой интерес к грузинскому вину проявили винные профессионалы и средства массовой информации. Посетители выставки имели возможность познакомиться с древними традициями грузинского виноделия, его культурой и историей.RAW Wine считается одной из ярких выставок, где собираются производители высококачественных натуральных, органических и биодинамических вин. Организатор мероприятия известный винный эксперт из Франции Изабель Леджерон.У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail >>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.США являются одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина, куда по данным за 10 месяцев 2022 года было экспортировано до одного миллиона бутылок вина, что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года. В 2021 году исторический максимум экспорта грузинского вина был зафиксирован в США – более 1 миллиона бутылок вина.По информации Агентства развития вина, рынок США является одним из самых дорогих сегментов для грузинского вина, где цена за один литр превышает 6 долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, национальное агентство вина, лос-анджелес, вино и виноделие грузии, грузинское вино, квеври
грузия, новости, общество, экономика, национальное агентство вина, лос-анджелес, вино и виноделие грузии, грузинское вино, квеври
Традиционное грузинское виноделие представлено на выставке в Лос-Анджелесе
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские вина, выдержанные в глиняных кувшинах – квеври, представили на Международной выставке натурального вина RAW WINE в Лос-Анджелесе, сообщает Национальное агентство вина.
На выставке было представлено семь грузинских виноделен, которые производят вина, выдержанные в квеври. Презентация грузинского вина на международной выставке повышает узнаваемость вина квеври, что дает возможность найти потенциальных импортеров и увеличить экспорт.
В этом году в выставке приняли участие около 100 производителей из 13 стран, в том числе Франции, Испании, Германии, Италии и Чили.
По информации Агентства, традиционно большой интерес к грузинскому вину проявили винные профессионалы и средства массовой информации. Посетители выставки имели возможность познакомиться с древними традициями грузинского виноделия, его культурой и историей.
RAW Wine считается одной из ярких выставок, где собираются производители высококачественных натуральных, органических и биодинамических вин. Организатор мероприятия известный винный эксперт из Франции Изабель Леджерон.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.
США являются одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина, куда по данным за 10 месяцев 2022 года было экспортировано до одного миллиона бутылок вина, что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года. В 2021 году исторический максимум экспорта грузинского вина был зафиксирован в США – более 1 миллиона бутылок вина.
По информации Агентства развития вина, рынок США является одним из самых дорогих сегментов для грузинского вина, где цена за один литр превышает 6 долларов.