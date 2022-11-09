https://sputnik-georgia.ru/20221109/transnatsionalnoe-prestuplenie-v-gruzii-partner-kezerashvili-sdelal-zayavlenie-272061484.html
Транснациональное преступление в Грузии: партнер Кезерашвили сделал заявление
Транснациональное преступление в Грузии: партнер Кезерашвили сделал заявление
Ряд ТВ сообщил, что сотрудники полиции обыскали офис Мгеладзе, который расположен в здание "Axis Towers" в районе Ваке 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T21:22+0400
2022-11-09T21:22+0400
2022-11-09T21:22+0400
грузия
прокуратура
генеральная прокуратура грузии
главная прокуратура грузии
прокуратура тбилиси
давид кезерашвили
происшествия
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Офис в Тбилиси, который был обыскан в рамках расследования транснационального преступления, два года назад был сдан в аренду другой компании, заявил бизнес-партнер экс-министра обороны Грузии, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили Сосо Мгеладзе.Ряд ТВ сообщил, что сотрудники полиции обыскали офис Мгеладзе, который расположен в здание "Axis Towers" в районе Ваке. Мгеладзе является бизнес-партнером Кезерашвили и уже много лет управляет связанными с семьей Кезерашвили компаниями.По словам Мгеладзе, он готов сотрудничать со следствием, хотя его компания "не имеет никакой связи с колл-центрами или с преступлением".Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Кезерашвили стоит за крупной сетью мошенничества через колл-центры. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.Транснациональное преступление: в Тбилиси обыскали офис бизнес-партнера Кезерашвили >>>Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по трем из которых он был оправдан, по одному – признан виновным, а одно дело находится на рассмотрении . Он покинул страну в 2013 году. Интерпол тогда объявил его в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц по причине получения убежища. Теперь он находится во внутригосударственном розыске и приговорен заочно к пяти годам лишения свободы.Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом.Дело о т.н. колл-центрахВ среду, 9 ноября, стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран, которая прошла одновременно на территории четырех стран, в том числе и в Грузии.По данным следствия, транснациональная организованная преступная группа основала компании в разных странах, в том числе в Грузии, и организовала на их базе т.н. колл-центры. С помощью этих т.н. колл-центров злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС, в том числе Германии.Для работы т.н. колл-центрах участники преступной группы создали электронные торговые платформы под сотнями торговых марок, которые обеспечивали размещение средств, полученных от потребителей обманным путем, на банковские счета фиктивных предприятий.Следственные мероприятия были проведены на десятках локаций в Грузии. В широкомасштабной операции принимали участие 60 сотрудников правоохранительных органов Германии и около 300 сотрудников правоохранительных органов Грузии.Обыски были проведены в пяти т.н. колл-центрах, автомобилях и рабочих местах десятков физических лиц. Изъяты сотни электронных устройств, документация и крупная сумма денег.Кроме того, опечатано имущество и сумма на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты преступным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, прокуратура, генеральная прокуратура грузии, главная прокуратура грузии, прокуратура тбилиси, давид кезерашвили, происшествия
грузия, прокуратура, генеральная прокуратура грузии, главная прокуратура грузии, прокуратура тбилиси, давид кезерашвили, происшествия
Транснациональное преступление в Грузии: партнер Кезерашвили сделал заявление
Ряд ТВ сообщил, что сотрудники полиции обыскали офис Мгеладзе, который расположен в здание "Axis Towers" в районе Ваке
ТБИЛИСИ, 9 ноя - Sputnik. Офис в Тбилиси, который был обыскан в рамках расследования транснационального преступления, два года назад был сдан в аренду другой компании, заявил бизнес-партнер экс-министра обороны Грузии, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили Сосо Мгеладзе.
Ряд ТВ сообщил, что сотрудники полиции обыскали офис Мгеладзе, который расположен в здание "Axis Towers" в районе Ваке. Мгеладзе является бизнес-партнером Кезерашвили и уже много лет управляет связанными с семьей Кезерашвили компаниями.
"Доля компании TM Property принадлежит мне, Сосо Мгеладзе. Я приобрел площадь примерно два года назад и сдал компании BGT. По нашей информации и согласно контракту компания занимается онлайн-маркетингом и IT-обслуживанием. Об обыске в этой компании я узнал вчера", - сказал Мгеладзе.
По словам Мгеладзе, он готов сотрудничать со следствием, хотя его компания "не имеет никакой связи с колл-центрами или с преступлением".
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Кезерашвили стоит за крупной сетью мошенничества через колл-центры. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.
Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по трем из которых он был оправдан, по одному – признан виновным, а одно дело находится на рассмотрении . Он покинул страну в 2013 году. Интерпол тогда объявил его в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц по причине получения убежища. Теперь он находится во внутригосударственном розыске и приговорен заочно к пяти годам лишения свободы.
Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом.
Дело о т.н. колл-центрах
В среду, 9 ноября, стало известно о широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран, которая прошла одновременно на территории четырех стран, в том числе и в Грузии.
По данным следствия, транснациональная организованная преступная группа основала компании в разных странах, в том числе в Грузии, и организовала на их базе т.н. колл-центры. С помощью этих т.н. колл-центров злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС, в том числе Германии.
Для работы т.н. колл-центрах участники преступной группы создали электронные торговые платформы под сотнями торговых марок, которые обеспечивали размещение средств, полученных от потребителей обманным путем, на банковские счета фиктивных предприятий.
Следственные мероприятия были проведены на десятках локаций в Грузии. В широкомасштабной операции принимали участие 60 сотрудников правоохранительных органов Германии и около 300 сотрудников правоохранительных органов Грузии.
Обыски были проведены в пяти т.н. колл-центрах, автомобилях и рабочих местах десятков физических лиц. Изъяты сотни электронных устройств, документация и крупная сумма денег.
Кроме того, опечатано имущество и сумма на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты преступным путем.