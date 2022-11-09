https://sputnik-georgia.ru/20221109/v-tbilisi-zamenyat-esche-odno-avariynoe-zdanie-272057238.html
В Тбилиси заменят еще одно аварийное здание
В Тбилиси заменят еще одно аварийное здание
После завершения проекта, население получит отремонтированные квартиры в новом здании 09.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-09T18:25+0400
2022-11-09T18:25+0400
2022-11-09T18:25+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Аварийная многоэтажка на улице Калоубани №18 в Тбилиси будет демонтирована, а на ее месте будет построено новое здание, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.По словам мэра, с жителями корпуса уже достигнуто соглашение. Также соглашение оформлено с компанией, которая предоставит детальный проект до конца года.Как отметил градоначальник, после завершения проекта, население получит отремонтированные квартиры в новом здании. Проект завершится в течение двух лет.Каладзе призвал глав районных администраций Тбилиси поддержать семей с аналогичными проблемами."К сожалению, в столице у нас около десяти тысяч аварийных зданий, но мы представили обществу конкретную программу, в рамках которой в течение последующих лет эти здания будут заменены", - подчеркнул Каладзе.Замена аварийных домов в Тбилиси – Каладзе призвал строителей к большей активности>>В начале ноября в районе Варкетили (окраина Тбилиси) начался демонтаж первого корпуса в рамках программы замены аварийных зданий. Из аварийного корпуса во временное жилье переведены 36 семей. Демонтаж аварийного здания завершится до конца года, а строительство нового корпуса начнется с будущего года.Через 24 месяца население получит отремонтированные квартиры, а до этого они будут жить в съемных квартирах, которые будет оплачивать мэрия Тбилиси.По словам Каладзе, в мэрии параллельно рассматривается более 20 проектов, которые находятся на разных этапах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
В Тбилиси заменят еще одно аварийное здание
После завершения проекта, население получит отремонтированные квартиры в новом здании
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Аварийная многоэтажка на улице Калоубани №18 в Тбилиси будет демонтирована, а на ее месте будет построено новое здание, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По словам мэра, с жителями корпуса уже достигнуто соглашение. Также соглашение оформлено с компанией, которая предоставит детальный проект до конца года.
"Корпус, находящийся в Калоубани №18, находится в тяжелейшем состоянии. Там проживает около 30 семей, и на основе их требований началось принятие решений",- заявил Каладзе.
Как отметил градоначальник, после завершения проекта, население получит отремонтированные квартиры в новом здании. Проект завершится в течение двух лет.
Каладзе призвал глав районных администраций Тбилиси поддержать семей с аналогичными проблемами.
"К сожалению, в столице у нас около десяти тысяч аварийных зданий, но мы представили обществу конкретную программу, в рамках которой в течение последующих лет эти здания будут заменены", - подчеркнул Каладзе.
В начале ноября в районе Варкетили (окраина Тбилиси) начался демонтаж первого корпуса в рамках программы замены аварийных зданий. Из аварийного корпуса во временное жилье переведены 36 семей. Демонтаж аварийного здания завершится до конца года, а строительство нового корпуса начнется с будущего года.
Через 24 месяца население получит отремонтированные квартиры, а до этого они будут жить в съемных квартирах, которые будет оплачивать мэрия Тбилиси.
По словам Каладзе, в мэрии параллельно рассматривается более 20 проектов, которые находятся на разных этапах.