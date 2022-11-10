https://sputnik-georgia.ru/20221110/aziatskiy-bank-utverdil-novyy-kredit-dlya-fiskalnoy-sfery-gruzii-272097226.html

Азиатский банк утвердил новый кредит для фискальной сферы Грузии

Азиатский банк утвердил новый кредит для фискальной сферы Грузии

Программа будет способствовать дальнейшему развитию корпоративного управления государственных предприятий 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T23:03+0400

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азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития утвердил кредит для Грузии объемом 100 миллионов долларов в рамках подпрограммы, направленной на реформу фискального менеджмента, рынка капитала и пенсионной системы.Новый кредит Грузии выделен в рамкам подпрограммы программы фискальной устойчивости и социальной защиты. Первая подпрограмма в этом направлении была утверждена в 2020 году и была направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.По его словам, в рамках программы Азиатский банк развития поможет Грузии завершить начатый процесс реформ, который позволит правительству управлять финансовыми рисками, развивать рынки капитала и программы социальной защиты.Вторая подпрограмма Азиатского банка развития будет поддерживать развитие институционального потенциала страны для повышения устойчивости к фискальным рискам, вызванным стихийными бедствиями и изменением климата.Эта программа также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративного управления государственных предприятий и укрепит устойчивость страны к макроэкономическим потрясениям связанными с высокими валютными рисками и рисками связанными с внешним долгом.Грузия и азиатский банк обсудили реализацию проектов на предстоящий год >>Программа также будет способствовать поощрению взносов участников пенсионной системы и внедрению системы добровольных взносов.Цель Азиатского банка развития – содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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