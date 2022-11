https://sputnik-georgia.ru/20221110/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-i-prigorodov-budut-bez-vody-do-zavtrashnego-utra-272091158.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов будут без воды до завтрашнего утра

До полного восстановления водоснабжения компания будет поставлять воду населению цистернами 10.11.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power продолжает работы по устранению повреждения центрального магистрального водопровода, в связи с чем часть жителей Тбилиси останется без воды на более длительный срок, чем сообщалось ранее.В четверг утром Georgian Water and Power сообщила об аварии на центральном магистральном водопроводе, на территории, прилегающей к 16-му километру аллеи Агмашенебели, из-за чего большая часть жителей Тбилиси осталась без воды. Восстановить подачу должны были не позднее 15:00 10 ноября.По обновленной информации, подача воды будет ограничена до 08:00 11 ноября жителям I, II, III кварталы Важа-Пшавела, часть проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, часть улицы Нуцубидзе, микрорайоны и кварталы Нуцубидзе I, II, IV, V, улиц Кавтарадзе. Закариадзе, Геловани, Залдастанишвили, Чиковани, Будапештской и Львовской, Ониашвили, Миндели, Джикия, Пхакадзе и еще нескольких улиц.Авария на магистральном водопроводе оставила тбилисцев без воды >>Кроме того, до 02:00 часов 11 ноября водоснабжение будет ограничено жителям Коджори, Кикети, Бетания, Квесети, Самадло, Табахмела, Шиндиси, Цавкиси.Без воды остаются и жители поселка Вашлиджвари и Дигомского массива.До полного восстановления водоснабжения компания Georgian Water and Power будет поставлять воду населению цистернами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

