https://sputnik-georgia.ru/20221110/glava-minzdrava-gruzii-regulirovanie-tsen-na-lekarstva-ne-napravleno-na-chistku-rynka-272095411.html
Глава Минздрава Грузии: регулирование цен на лекарства не направлено на чистку рынка
Глава Минздрава Грузии: регулирование цен на лекарства не направлено на чистку рынка
Фармацевтический сектор принимал участие в обсуждении новшеств и министерство намерено продолжить консультации по этому вопросу, заявил министр 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T20:51+0400
2022-11-10T20:51+0400
2022-11-10T21:07+0400
грузия
новости
общество
экономика
зураб азарашвили
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251654786_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4b461e2f9d871818843ecaf427112e80.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Введение регулируемых цен на медикаменты направлено на интересы государства, а не против игроков фармацевтического рынка, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.По его словам, фармацевтический сектор принимал участие в обсуждении новшеств и министерство намерено продолжить консультации по этому вопросу. Однако, при этом, он не исключил ухода ряда брендов с грузинского рынка.На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов, это около 1,1 тысячи наименований . До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>За нарушением референтной цены последуют санкции. Они предусматривают в случае первого нарушения предупреждение, в случае повторного штраф в размере от 5 тысяч (1,8 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (16,5 тысячи долларов). Это касается как аптек розничной сети, так и дистрибьюторов и оптовых компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251654786_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_4fc58c80a28479d2efbee9cff037d0a4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экономика, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
грузия, новости, общество, экономика, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
Глава Минздрава Грузии: регулирование цен на лекарства не направлено на чистку рынка
20:51 10.11.2022 (обновлено: 21:07 10.11.2022)
Фармацевтический сектор принимал участие в обсуждении новшеств и министерство намерено продолжить консультации по этому вопросу, заявил министр
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Введение регулируемых цен на медикаменты направлено на интересы государства, а не против игроков фармацевтического рынка, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.
"Мы хотим снизить маржу до справедливого уровня, и, безусловно, нашей целью не является уход с рынка брендов либо участников рынка. Наша цель в том чтобы для граждан и государства при покупке лекарств цена была справедливой и не основывалась на том, кто лучше сделает маркетинг", - сказал Азарашвили в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, фармацевтический сектор принимал участие в обсуждении новшеств и министерство намерено продолжить консультации по этому вопросу. Однако, при этом, он не исключил ухода ряда брендов с грузинского рынка.
На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов, это около 1,1 тысячи наименований . До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.
За нарушением референтной цены последуют санкции. Они предусматривают в случае первого нарушения предупреждение, в случае повторного штраф в размере от 5 тысяч (1,8 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (16,5 тысячи долларов). Это касается как аптек розничной сети, так и дистрибьюторов и оптовых компаний.