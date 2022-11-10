https://sputnik-georgia.ru/20221110/glava-minzdrava-gruzii-regulirovanie-tsen-na-lekarstva-ne-napravleno-na-chistku-rynka-272095411.html

Глава Минздрава Грузии: регулирование цен на лекарства не направлено на чистку рынка

Глава Минздрава Грузии: регулирование цен на лекарства не направлено на чистку рынка

Фармацевтический сектор принимал участие в обсуждении новшеств и министерство намерено продолжить консультации по этому вопросу, заявил министр 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T20:51+0400

2022-11-10T20:51+0400

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министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Введение регулируемых цен на медикаменты направлено на интересы государства, а не против игроков фармацевтического рынка, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.После сообщения о том, что в Грузии с 2023 года на лекарства будут введены референтные цены, многие фармацевтические компании заговорили о возможном дефиците ряда дорогих медикаментов и возможном уходе с рынка для участников рынка из-за убытков.По его словам, фармацевтический сектор принимал участие в обсуждении новшеств и министерство намерено продолжить консультации по этому вопросу. Однако, при этом, он не исключил ухода ряда брендов с грузинского рынка.На первом этапе референтные цены коснутся препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний и онкопациентов, это около 1,1 тысячи наименований . До конца следующего года данное правило коснется всех остальных медикаментов.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>За нарушением референтной цены последуют санкции. Они предусматривают в случае первого нарушения предупреждение, в случае повторного штраф в размере от 5 тысяч (1,8 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (16,5 тысячи долларов). Это касается как аптек розничной сети, так и дистрибьюторов и оптовых компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, экономика, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии