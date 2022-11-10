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На самолете в Грузию: сколько авиакомпаний будет летать в страну зимой
На самолете в Грузию: сколько авиакомпаний будет летать в страну зимой
Регулярные пассажирские рейсы будут выполняться 41-й авиакомпанией 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T07:01+0400
2022-11-10T07:01+0400
2022-11-10T07:01+0400
аэропорт
аэропорт тбилиси
аэропорт кутаиси
аэропорт батуми
кутаисский международный аэропорт
объединение аэропортов грузии
туризм
туризм
туризм в грузии
грузия делает ставку на туризм
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Грузии утвержден график полетов авиакомпаний из международных аэропортов страны на зимний навигационный сезон с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.Регулярные пассажирские рейсы будут выполняться 41 авиакомпанией по 61 направлению в 31 страну мира.В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. По данным агентства, наибольшее число рейсов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда самолеты будут летать по 32 направлениям. Второе место по числу рейсов займет Кутаисский международный аэропорт, откуда улететь можно будет по 26 направлениям. А вот наименьшее число рейсов будет зимой осуществляться из Батумского международного аэропорта – всего три рейса.Из Тбилисского международного аэропорта в зимний сезон 2022-2023 компании Cargolux и Turkish Cargo будут осуществлять регулярные грузовые рейсы по следующим направлениям: Баку, Люксембург, Стамбул и Измир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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аэропорт, аэропорт тбилиси, аэропорт кутаиси, аэропорт батуми, кутаисский международный аэропорт, объединение аэропортов грузии, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, новости
На самолете в Грузию: сколько авиакомпаний будет летать в страну зимой
Регулярные пассажирские рейсы будут выполняться 41-й авиакомпанией
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
В Грузии утвержден график полетов авиакомпаний из международных аэропортов страны на зимний навигационный сезон с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года, говорится
в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.
По информации агентства, в неделю в среднем будет осуществляться 390 рейсов – на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в агентство продолжают поступать заявки от авиакомпаний на дополнительные регулярные и сезонные многократные чартерные рейсы.
Регулярные пассажирские рейсы будут выполняться 41 авиакомпанией по 61 направлению в 31 страну мира.
В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. По данным агентства, наибольшее число рейсов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда самолеты будут летать по 32 направлениям.
Второе место по числу рейсов займет Кутаисский международный аэропорт, откуда улететь можно будет по 26 направлениям.
А вот наименьшее число рейсов будет зимой осуществляться из Батумского международного аэропорта – всего три рейса.
Из Тбилисского международного аэропорта в зимний сезон 2022-2023 компании Cargolux и Turkish Cargo будут осуществлять регулярные грузовые рейсы по следующим направлениям: Баку, Люксембург, Стамбул и Измир.