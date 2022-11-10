https://sputnik-georgia.ru/20221110/na-samolete-v-gruziyu-skolko-aviakompaniy-budet-letat-v-stranu-zimoy-272055257.html

На самолете в Грузию: сколько авиакомпаний будет летать в страну зимой

На самолете в Грузию: сколько авиакомпаний будет летать в страну зимой

Регулярные пассажирские рейсы будут выполняться 41-й авиакомпанией 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T07:01+0400

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2022-11-10T07:01+0400

аэропорт

аэропорт тбилиси

аэропорт кутаиси

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Грузии утвержден график полетов авиакомпаний из международных аэропортов страны на зимний навигационный сезон с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.Регулярные пассажирские рейсы будут выполняться 41 авиакомпанией по 61 направлению в 31 страну мира.В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. По данным агентства, наибольшее число рейсов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда самолеты будут летать по 32 направлениям. Второе место по числу рейсов займет Кутаисский международный аэропорт, откуда улететь можно будет по 26 направлениям. А вот наименьшее число рейсов будет зимой осуществляться из Батумского международного аэропорта – всего три рейса.Из Тбилисского международного аэропорта в зимний сезон 2022-2023 компании Cargolux и Turkish Cargo будут осуществлять регулярные грузовые рейсы по следующим направлениям: Баку, Люксембург, Стамбул и Измир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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