https://sputnik-georgia.ru/20221110/propusknaya-sposobnost-larsa-uvelichena-v-pyat-raz-272095927.html

Пропускная способность Ларса увеличена в пять раз

Пропускная способность Ларса увеличена в пять раз

Российский депутат отметил, что инициатива по увеличению пропускной способности Ларса принадлежит армянской стороне 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T21:40+0400

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.ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Пропускная способность пограничного перехода "Верхний Ларс" была увеличена в 5 раз - с 180 до 950 транспортных единиц за сутки, однако в настоящее время еще остаются вопросы, требующие решения, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Казбек Тайсаев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения. Однако он добавил, что это не решение ситуации, сегодня новые проблемы и новые вопросы."Мы определись по тем проблемам, которые есть и договорились о проведении совместного заседания уже в декабре, в Москве", - сказал Тайсаев.Он подчеркнул необходимость обсуждения возможности и других транспортных коммуникаций, чтобы все экономические проекты, которые сегодня достаточно хорошо развиваются, получили развитие и в дальнейшем.Ситуация на КПП "Верхний Ларс" обострилась после взрыва на Крымском мосту (по делу проходит и армянский водитель - ред). В настоящее время ужесточен контроль, и это опять привело к увеличению времени прохождения таможенных процедур и новым многокилометровым очередям.Военно-грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Дорога закрывается в зимнее время из-за непогоды (по причине опасности схода лавины), в результате перевозчикам приходится стоять в очередях в ожидании открытия пути днями, неделями. В этом году проблем стало больше. После снятия российских ограничений на пересечение сухопутной границы с Грузией (они были введены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 - ред.) и обострения ситуации на Украине, часть грузов (в том числе турецких и азербайджанских) стала направляться в Россию сухопутным путем через "Ларс". Это вызвало многокилометровые очереди не только на самом таможенном пункте пропуска, но и на дороге к нему с грузинской стороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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армения, новости, общество, грузия, россия, тпп "казбеги – верхний ларс", мцхета-степанцминда-ларс