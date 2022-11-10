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https://sputnik-georgia.ru/20221110/razyskivaetsya-oligarkh-271957990.html
Разыскивается олигарх
Разыскивается олигарх
Вот уже несколько месяцев все силы грузинских депутатов брошены на то, чтобы выяснить, кто же в стране олигарх. Ибо именно деолигархизация является одним из... 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T10:02+0400
2022-11-10T10:02+0400
карикатуры
грузия
политика
бидзина иванишвили
мамука хазарадзе
михаил саакашвили
грузинская мечта
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Проект закона "О деолигархизации" уже принят в первом чтении, но жаркие споры в парламенте продолжаются. Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили. Оппозиция в Грузии занята демагогией – вице-спикер парламента&gt;&gt;По-другому ситуацию видят в эшелонах власти. Так, в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. Кто же на самом деле олигарх – станет понятно из окончательной версии закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта
грузия, политика, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта

Разыскивается олигарх

10:02 10.11.2022
© SputnikРазыскивается олигарх - карикатура
Разыскивается олигарх - карикатура - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2022
© Sputnik
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Вот уже несколько месяцев все силы грузинских депутатов брошены на то, чтобы выяснить, кто же в стране олигарх. Ибо именно деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
Проект закона "О деолигархизации" уже принят в первом чтении, но жаркие споры в парламенте продолжаются.
Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.
Оппозиция в Грузии занята демагогией – вице-спикер парламента>>
По-другому ситуацию видят в эшелонах власти. Так, в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Кто же на самом деле олигарх – станет понятно из окончательной версии закона.
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