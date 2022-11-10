https://sputnik-georgia.ru/20221110/razyskivaetsya-oligarkh-271957990.html
Разыскивается олигарх
Разыскивается олигарх
Вот уже несколько месяцев все силы грузинских депутатов брошены на то, чтобы выяснить, кто же в стране олигарх. Ибо именно деолигархизация является одним из... 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T10:02+0400
2022-11-10T10:02+0400
2022-11-10T10:02+0400
карикатуры
грузия
политика
бидзина иванишвили
мамука хазарадзе
михаил саакашвили
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/05/271957835_70:0:1211:642_1920x0_80_0_0_95c6f0310cd668a370a20032b3f4c0a6.jpg
Проект закона "О деолигархизации" уже принят в первом чтении, но жаркие споры в парламенте продолжаются. Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили. Оппозиция в Грузии занята демагогией – вице-спикер парламента>>По-другому ситуацию видят в эшелонах власти. Так, в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. Кто же на самом деле олигарх – станет понятно из окончательной версии закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/05/271957835_212:0:1068:642_1920x0_80_0_0_affbee3b23f9c7b3951baef8018ee944.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта
грузия, политика, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта
Разыскивается олигарх
Вот уже несколько месяцев все силы грузинских депутатов брошены на то, чтобы выяснить, кто же в стране олигарх. Ибо именно деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
Проект закона "О деолигархизации" уже принят в первом чтении, но жаркие споры в парламенте продолжаются.
Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.
По-другому ситуацию видят в эшелонах власти. Так, в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Кто же на самом деле олигарх – станет понятно из окончательной версии закона.