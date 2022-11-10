https://sputnik-georgia.ru/20221110/razyskivaetsya-oligarkh-271957990.html

Разыскивается олигарх

Разыскивается олигарх

Вот уже несколько месяцев все силы грузинских депутатов брошены на то, чтобы выяснить, кто же в стране олигарх. Ибо именно деолигархизация является одним из... 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T10:02+0400

2022-11-10T10:02+0400

2022-11-10T10:02+0400

карикатуры

грузия

политика

бидзина иванишвили

мамука хазарадзе

михаил саакашвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/05/271957835_70:0:1211:642_1920x0_80_0_0_95c6f0310cd668a370a20032b3f4c0a6.jpg

Проект закона "О деолигархизации" уже принят в первом чтении, но жаркие споры в парламенте продолжаются. Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили. Оппозиция в Грузии занята демагогией – вице-спикер парламента>>По-другому ситуацию видят в эшелонах власти. Так, в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. Кто же на самом деле олигарх – станет понятно из окончательной версии закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта