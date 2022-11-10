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Задержан подозреваемый в нападении на подростка в Тбилиси
Задержан подозреваемый в нападении на подростка в Тбилиси
Факт нападения стал известен после того, как подросток выложил видео в соцсети и рассказал свою историю 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T22:38+0400
2022-11-10T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала мужчину, подозреваемого в нападении на подростка в общественном транспорте.По данным телеканала "Формула", мужчине не понравилась одежда подростка, который ехал с ним в автобусе, и он сначала в агрессивной форме сделал ему замечание, а после прямо в автобусе его ударил.По данным МВД мужчина задержан по статье "насилие".В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток >>Факт нападения стал известен после того, как подросток выложил видео в соцсети и рассказал свою историю.Это уже не первый случай в Грузии, когда полиция реагирует на сообщение в соцсетях. Ранее полиция после сообщения в соцсети задержала мужчину, который пытался, угрожая ребенку, проникнуть в квартиру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
Задержан подозреваемый в нападении на подростка в Тбилиси
22:38 10.11.2022 (обновлено: 22:57 10.11.2022)
Факт нападения стал известен после того, как подросток выложил видео в соцсети и рассказал свою историю
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала мужчину, подозреваемого в нападении на подростка в общественном транспорте.
По данным телеканала "Формула", мужчине не понравилась одежда подростка, который ехал с ним в автобусе, и он сначала в агрессивной форме сделал ему замечание, а после прямо в автобусе его ударил.
По данным МВД мужчина задержан по статье "насилие".
Факт нападения стал известен после того, как подросток выложил видео в соцсети и рассказал свою историю.
Это уже не первый случай в Грузии, когда полиция реагирует на сообщение в соцсетях. Ранее полиция после сообщения в соцсети задержала мужчину, который пытался, угрожая ребенку, проникнуть в квартиру.