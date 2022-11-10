https://sputnik-georgia.ru/20221110/zaderzhan-podozrevaemyy-v-napadenii-na-podrostka-v-tbilisi-272097068.html

Задержан подозреваемый в нападении на подростка в Тбилиси

Задержан подозреваемый в нападении на подростка в Тбилиси

Факт нападения стал известен после того, как подросток выложил видео в соцсети и рассказал свою историю 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала мужчину, подозреваемого в нападении на подростка в общественном транспорте.По данным телеканала "Формула", мужчине не понравилась одежда подростка, который ехал с ним в автобусе, и он сначала в агрессивной форме сделал ему замечание, а после прямо в автобусе его ударил.По данным МВД мужчина задержан по статье "насилие".В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток >>Факт нападения стал известен после того, как подросток выложил видео в соцсети и рассказал свою историю.Это уже не первый случай в Грузии, когда полиция реагирует на сообщение в соцсетях. Ранее полиция после сообщения в соцсети задержала мужчину, который пытался, угрожая ребенку, проникнуть в квартиру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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