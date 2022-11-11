https://sputnik-georgia.ru/20221111/deputat-obyasnil-pochemu-oppozitsiya-protiv-prinyatiya-zakona-o-deoligarkhizatsii-v-gruzii-272104487.html
Депутат объяснил, почему оппозиция против принятия закона "О деолигархизации" в Грузии
Депутат объяснил, почему оппозиция против принятия закона "О деолигархизации" в Грузии
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T12:30+0400
2022-11-11T12:30+0400
2022-11-11T12:30+0400
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мамука хазарадзе
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грузинская мечта
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Оппозиция пришла к выводу, что закон "О деолигархизации" нельзя подогнать под одного человека, чего они на самом деле хотели, заявил заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Законопроект уже принят в первом чтении. Его рассмотрение сегодня продолжится на заседании комитета по юридическим вопросам.По его словам, закон должен быть рассчитан на широкий круг людей. "Радикальная оппозиция против принятия этого законопроекта, однако, необходимость законопроекта, исходя из 12-пунктового плана, очевидна", - подчеркнул депутат.Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной."Нацдвижение" исчерпало себя – вице-премьер Грузии >>>В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди являются олигархами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, евросоюз
политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, евросоюз
Депутат объяснил, почему оппозиция против принятия закона "О деолигархизации" в Грузии
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Оппозиция пришла к выводу, что закон "О деолигархизации" нельзя подогнать под одного человека, чего они на самом деле хотели, заявил заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Законопроект уже принят в первом чтении. Его рассмотрение сегодня продолжится на заседании комитета по юридическим вопросам.
"Оппозиция пришла к выводу, что закон о деолигархизации нельзя подогнать под одного человека, чего они реально хотели, когда выяснилось, что вокруг уже давно отдаленного от политики человека закон не может быть создан, и там не может быть записано имя и фамилия одного человека", - сказал Матикашвили.
По его словам, закон должен быть рассчитан на широкий круг людей. "Радикальная оппозиция против принятия этого законопроекта, однако, необходимость законопроекта, исходя из 12-пунктового плана, очевидна", - подчеркнул депутат.
Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.
Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.
В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди являются олигархами.