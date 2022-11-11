https://sputnik-georgia.ru/20221111/gruzii-nuzhna-ne-deoligarkhizatsiya-a-depolyarizatsiya--oppozitsioner-272111848.html

Грузии нужна не деолигархизация, а деполяризация – оппозиционер

Грузии нужна не деолигархизация, а деполяризация – оппозиционер

Деполяризация нам нужна для того, чтобы мы могли разговаривать друг с другом, заявил Хвичия 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что стране больше необходима деполяризация, нежели принятие закона "О деолигархизации".Европейский совет в июне признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди них искоренение поляризации и деолигархизация. Законопроект "О деолигархизации" уже принят в первом чтении. Его рассмотрение сегодня продолжится на заседании комитета по юридическим вопросам.Депутат также прокомментировал отказ части оппозиции от участия в рассмотрении законопроекта "О деолигархизации"."По моему наблюдению, и власти, и главная оппозиция каким-то образом сговорились против интересов нашей страны в связи с выполнением 12 пунктов. Одна сторона делает все, чтобы не участвовать в процессе, а другая – все, чтобы не говорить на языке консенсуса", - отметил Хвичия.В итоге в стране принимают закон о деолигархизации, который, по словам оппозиционера, "никому не нужен по своему содержанию и ни на кого не распространяется"."Подобные недоразумения будут происходить часто, когда ты реально не хочешь ничего выполнять и делаешь все это для вида", - сказал Хвичия.Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно законопроекту, который представляет собой аналог украинского закона, именно эти люди являются олигархами.Особенности законопроектаПарламент Грузии в начале ноября принял новый закон - "О деолигархизации", в первом чтении. Согласно проекту закона, "олигарх" - это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; бенефициарное владение юридическим лицом, которое занимает на рынке доминантное положение, или сохраняет, или улучшает его в течение года; чей размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.Олигархом человека будет признавать парламент на основании информации от правительства Грузии, члена Национального совета безопасности, Национального банка, Службы государственной безопасности, Национального агентства конкуренции, члена парламент, комитета парламента или фракции.Закон о деолигархизации не коснется Иванишвили – депутат>>Признанный олигархом человек будет внесен в соответствующий реестр, и это станет основанием для введения ограничений для него.В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефециарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Олигархам будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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