https://sputnik-georgia.ru/20221111/gruzinskaya-mechta-rekomendatsii-evrokomissii-budut-vypolneny-v-2022-godu-272116829.html

"Грузинская мечта": рекомендации Еврокомиссии будут выполнены в 2022 году

"Грузинская мечта": рекомендации Еврокомиссии будут выполнены в 2022 году

Пока под вопросом остается выполнение тех рекомендаций, по которым правящая партия ждет заключения международных организаций, заявил депутат 11.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-11T18:37+0400

2022-11-11T18:37+0400

2022-11-11T19:12+0400

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ираклий чиковани

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. К декабрю большинство из 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС будут выполнены, заявил депутат от правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы.По его словам, пока под вопросом остается выполнение тех рекомендаций, по которым правящая партия ждет заключения международных организаций.Также, по его словам, сроки могут быть затянуты и в связи с избранием Народного защитника Грузии.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Депутат объяснил, почему оппозиция против принятия закона "О деолигархизации" в Грузии >>Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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