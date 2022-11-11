https://sputnik-georgia.ru/20221111/kvitelashvili-priostanovil-rabotu-s-tutberidze-i-pereekhal-v-italiyu-272121677.html

Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию

Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию

Квителашвили заявил, что не ушел из группы Тутберидзе, а просто тренируется в другом месте 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с российским тренером Этери Тутберидзе и переехал в Италию, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.Данное решение было принято из-за проблем с логистикой, вызванной обстановкой в мире. Оно принималось совместно с Тутберидзе. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.По ее словам, еще один грузинский фигурист Ника Егадзе, работающий в Москве в группе Тутберидзе, только что во Франции выступал за "Хрустальный" и никаких проблем с этим нет.Сам Квителашвили заявил, что не ушел из группы Тутберидзе, а просто тренируется в другом месте.За сборную Грузии по футболу впервые сыграет воспитанник питерского "Зенита" >>"Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время, - сказал Квителашвили. - Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться".Квителашвили 27 лет, он тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры. Помимо бронзы чемпионата Европы – 2020, в его активе золото этапа Гран-при в Сочи прошлого сезона. Он также дважды участвовал в Олимпийских играх (2018 и 2022), заняв 24-е и 10-е места соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, морис квителашвили, этери тутберидзе, италия, фигурное катание