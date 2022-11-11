https://sputnik-georgia.ru/20221111/za-sbornuyu-gruzii-po-futbolu-vpervye-sygraet-vospitannik-piterskogo-zenita-272098922.html

За сборную Грузии по футболу впервые сыграет воспитанник питерского "Зенита"

За сборную Грузии по футболу впервые сыграет воспитанник питерского "Зенита"

В сентябре 20-летний воспитанник санкт-петербургского "Зенита" отклонил вызов в молодежную команду России 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Саба Сазонов впервые получил вызов в основной состав национальной сборной Грузии.В сентябре 20-летний воспитанник санкт-петербургского "Зенита" отклонил вызов в молодежную команду России, не прибыв вовремя в ее расположение, и принял приглашение молодежной сборной Грузии. Сазонов до этого не был заигран за сборные и имел право выбирать, сообщило РИА Новости.Сборная Грузии по футболу готовится к товарищескому матчу с Марокко - назван состав >>Грузинская национальная команда проведет сборы в ОАЭ, где 17 ноября сыграет товарищеский матч против команды Марокко.Сазонов сыграл в 13 матчах за московское "Динамо" в текущем сезоне Российской премьер-лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, спорт, новости, оаэ, марокко, футбол, сборная грузии по футболу