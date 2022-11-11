https://sputnik-georgia.ru/20221111/s-1-dekabrya-zhertvy-nasiliya-i-ikh-semi-budut-poluchat-kompensatsiyu-za-prestuplenie-272098273.html

С 1 декабря жертвы насилия и их семьи будут получать компенсацию за преступление

С 1 декабря жертвы насилия и их семьи будут получать компенсацию за преступление

Потребовать компенсацию жертвы и их дети могут в течение трех лет после вынесения решения суда 11.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-11T07:01+0400

2022-11-11T07:01+0400

2022-11-11T07:01+0400

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семейное насилие

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Суды будут назначать денежную компенсацию жертвам семейного насилия или насилия над женщинами, соответствующее постановление правительства уже обнародовано на сайте Законодательного вестника Грузии.Размер компенсации составит до 10 тысяч лари и ее будут выдавать детям погибших от семейного насилия женщин или самим жертвам насилия. Ее точный размер суд будет указывать при вынесении приговора.При этом компенсацию будут изымать в первую очередь у совершившего насилие в случае обвинительного приговора. Государство будет платить только в том случае, если стоимость изъятого у совершившего насилие имущества составит менее 40% от назначенной компенсации.Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные >>Чтобы получить компенсацию, признанные пострадавшими или их дети должны будут обратится в Агентство Агентство госопеки, жертв трефикинга и помощи пострадавших, куда представить ряд документов, в том числе решение суда о выплате компенсации.При этом, потребовать компенсацию жертвы и их дети могут в течение трех лет после вынесения решения суда.Согласно постановлению, жертва насилия может помимо назначенной судом компенсации потребовать от совершившего насилие и возмещение причиненного ущерба отдельным иском.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, насилие, семейное насилие