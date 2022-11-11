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С чем спикер парламента Грузии возвращается из Японии и Кореи
С чем спикер парламента Грузии возвращается из Японии и Кореи
В скором времени будет запланировано прямое авиасообщение между Грузией и Южной Кореей 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Азиатские страны заинтересованы в транзитной роли Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги своего визита в Японию и Южную Корею.В рамках визита Папуашвили встретился с главами парламента обеих стран и обсудил ряд важных вопросов парламентского и экономического сотрудничества.При этом он отметил, что одной из главных тем визита стала транзитная роль Грузии."Грузия особенно интересна для азиатских стран как часть самого быстрого и в то же время стабильного коридора, который является частью исторического Шелкового пути и сегодня приобретает особую роль", - сказал Папуашвили.По его информации, также обсуждалось, что в скором времени будет запланировано прямое авиасообщение между Грузией и Южной Кореей.Грузия и Япония договорились о защите инвестиций >>Спикер грузинского парламента отметил, что и Япония и Корея заинтересованы в осуществлении инвестиций, в том числе в источники возобновляемой энергии.Также, по его словам, благодаря визиту отношения между парламентами этих стран стали ближе и Грузия надеется на более тесное сотрудничество на уровне комитетов, а не только групп дружбы между парламентами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, экономика, новости, шалва папуашвили, япония, южная корея
грузия, политика, экономика, новости, шалва папуашвили, япония, южная корея
С чем спикер парламента Грузии возвращается из Японии и Кореи
22:12 11.11.2022 (обновлено: 23:00 11.11.2022)
В скором времени будет запланировано прямое авиасообщение между Грузией и Южной Кореей
ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Азиатские страны заинтересованы в транзитной роли Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги своего визита в Японию и Южную Корею.
В рамках визита Папуашвили встретился с главами парламента обеих стран и обсудил ряд важных вопросов парламентского и экономического сотрудничества.
"Этот визит был своевременным и придал определенный импульс, потому что в силу многих факторов Япония и Корея проявляют особый интерес к Грузии", - сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что одной из главных тем визита стала транзитная роль Грузии.
"Грузия особенно интересна для азиатских стран как часть самого быстрого и в то же время стабильного коридора, который является частью исторического Шелкового пути и сегодня приобретает особую роль", - сказал Папуашвили.
По его информации, также обсуждалось, что в скором времени будет запланировано прямое авиасообщение между Грузией и Южной Кореей.
Спикер грузинского парламента отметил, что и Япония и Корея заинтересованы в осуществлении инвестиций, в том числе в источники возобновляемой энергии.
Также, по его словам, благодаря визиту отношения между парламентами этих стран стали ближе и Грузия надеется на более тесное сотрудничество на уровне комитетов, а не только групп дружбы между парламентами.