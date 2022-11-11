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В Грузии пересматривают правила публичных закупок
В Грузии пересматривают правила публичных закупок
Законопроект определяет не только способы публичных закупок, но также исключения, при которых государство может нарушить установленные законов правила 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T20:01+0400
2022-11-11T20:01+0400
2022-11-11T20:28+0400
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новости
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агентство государственных закупок
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии одобрил обновленный проект закона "О публичных закупках", который регулирует вопрос государственных закупок.Как заявил глава Агентства государственных закупок Леван Размадзе проект полностью соответствует директивам ЕС, а также требованиям международных организаций о закупках в сфере обороны.Законопроект определяет не только способы публичных закупок, но также исключения, при которых государство может нарушить установленные законом правила. Также проект определяет случаи, при которых за закупками осуществляет контроль комитета по закупкам.Согласно проекту, одним из новшеств станет то, что комитет по закупкам больше не будет заниматься закупками, общая сумма которых ниже 100 тысяч лари.Кроме того, проект закона предполагает особые условия при закупках в сфере социального обслуживания и других специфических сфер и устанавливает особые правила для таких закупок.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>Также законопроект закрепляет статус грузинского языка как официального языка любых публичных закупок, при этом документы и информацию на грузинском языке будет обязано представлять не только ведомство, объявляющее о закупке, но и компания, продающая свои услуги.Закон также определяет новые процедуры публичных закупок: открытая процедура, ограниченная процедура, конкурентный диалог, инновационное партнерство, конкурс, процедура переговоров с предварительным опубликование и процедура переговоров без предварительного опубликования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, агентство государственных закупок
грузия, новости, экономика, агентство государственных закупок
В Грузии пересматривают правила публичных закупок
20:01 11.11.2022 (обновлено: 20:28 11.11.2022)
Законопроект определяет не только способы публичных закупок, но также исключения, при которых государство может нарушить установленные законов правила
ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии одобрил обновленный проект закона "О публичных закупках", который регулирует вопрос государственных закупок.
Как заявил глава Агентства государственных закупок Леван Размадзе проект полностью соответствует директивам ЕС, а также требованиям международных организаций о закупках в сфере обороны.
"Законопроект радикально меняет действующие нормы и подходы. Новый закон будет более ориентирован на бизнес и будет более гибким, что позволит выбирать самое выгодное предложение в тендерах", - сказал Размадзе.
Законопроект определяет не только способы публичных закупок, но также исключения, при которых государство может нарушить установленные законом правила. Также проект определяет случаи, при которых за закупками осуществляет контроль комитета по закупкам.
Согласно проекту, одним из новшеств станет то, что комитет по закупкам больше не будет заниматься закупками, общая сумма которых ниже 100 тысяч лари.
Кроме того, проект закона предполагает особые условия при закупках в сфере социального обслуживания и других специфических сфер и устанавливает особые правила для таких закупок.
Также законопроект закрепляет статус грузинского языка как официального языка любых публичных закупок, при этом документы и информацию на грузинском языке будет обязано представлять не только ведомство, объявляющее о закупке, но и компания, продающая свои услуги.
Закон также определяет новые процедуры публичных закупок: открытая процедура, ограниченная процедура, конкурентный диалог, инновационное партнерство, конкурс, процедура переговоров с предварительным опубликование и процедура переговоров без предварительного опубликования.