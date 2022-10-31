https://sputnik-georgia.ru/20221031/pravitelstvo-gruzii-izmenyaet-skhemu-sodeystviya-investitsiyam-pri-stroitelstve-ges-271800640.html
Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС
Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС
Новая схема согласована, пройдена и через несколько дней она получит официальный вид, заявил премьер 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T17:46+0400
2022-10-31T17:46+0400
2022-10-31T17:56+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
ненскра гэс
худони гэс
инвестиции
энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Благодаря новой схеме по содействию строительству новых гидростанций в Грузии, правительство ожидает инвестиции в размере не менее трех миллиардов долларов в энергетический сектор страны в течение последующих трех лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.События на Украине, приведшие к энергетическому кризису в мире, еще раз показали важность энергобезопасности и энергонезависимости. По словам Гарибашвили, Грузия обладает достаточно большими гидроресурсами, которые нужно использовать максимально разумно.Премьер пояснил, что схема, которую правительство предложит инвесторам, предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т.н. соглашению CFD.По словам премьера, под эту модель пока не попадают крупные проекты, как строительство "Намахвани ГЭС", "Ненскра ГЭС" и "Худони ГЭС"."Мы ожидаем инвестиций в размере около 2,2 миллиарда долларов. К этому добавятся 800-мегаваттные проекты и другие крупные проекты, о которых мы поговорим отдельно", - заявил премьер.В целом, по его словам, в течение ближайших трех лет ожидаются инвестиции в сектор в размере трех миллиардов долларов, в случае если все запланированные проекты будут оформлены и запущены.Германия выделила Грузии 27 миллионов евро на энергетику >>По словам премьера, правительство активно работало над разработкой новой схемы последние несколько месяцев. В том числе, проведены консультации с Международным валютным фондом."Эта схема, которую мы вам представляем, согласована, пройдена, и через несколько дней она получит официальный вид", - отметил он.Гарибашвили пояснил, почему встала необходимость разработки новой схемы продвижения энергетических проектов.Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию >>Премьер напомнил, что в последние годы схема гарантированной закупки в стране приостановлена и в этом направлении выданы меморандумы на строительство ГЭС примерно до 800 мегаватт, хотя, несмотря на то, что некоторые начали строительство, эти контракты пока не оформлены.Второй вопрос, по его словам, заключался в том, что судьба новых проектов тоже была неясна, а инвесторам нужно было больше ясности.Кроме того, Гарибашвили подчеркнул, что с двузначным ростом экономики Грузии растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Если не начать строительство ГЭС в стране, в ближайшие годы можно столкнуться со сложностями в виде дефицита электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, ненскра гэс, худони гэс, инвестиции, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, ненскра гэс, худони гэс, инвестиции, энергетика грузии
Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС
17:46 31.10.2022 (обновлено: 17:56 31.10.2022)
Новая схема согласована, пройдена и через несколько дней она получит официальный вид, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Благодаря новой схеме по содействию строительству новых гидростанций в Грузии, правительство ожидает инвестиции в размере не менее трех миллиардов долларов в энергетический сектор страны в течение последующих трех лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
События на Украине, приведшие к энергетическому кризису в мире, еще раз показали важность энергобезопасности и энергонезависимости. По словам Гарибашвили, Грузия обладает достаточно большими гидроресурсами, которые нужно использовать максимально разумно.
"Новая схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона", - заявил Гарибашвили.
Премьер пояснил, что схема, которую правительство предложит инвесторам, предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т.н. соглашению CFD.
CFD - является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.
По словам премьера, под эту модель пока не попадают крупные проекты, как строительство "Намахвани ГЭС", "Ненскра ГЭС" и "Худони ГЭС".
"Мы ожидаем инвестиций в размере около 2,2 миллиарда долларов. К этому добавятся 800-мегаваттные проекты и другие крупные проекты, о которых мы поговорим отдельно", - заявил премьер.
В целом, по его словам, в течение ближайших трех лет ожидаются инвестиции в сектор в размере трех миллиардов долларов, в случае если все запланированные проекты будут оформлены и запущены.
По словам премьера, правительство активно работало над разработкой новой схемы последние несколько месяцев. В том числе, проведены консультации с Международным валютным фондом.
"Эта схема, которую мы вам представляем, согласована, пройдена, и через несколько дней она получит официальный вид", - отметил он.
Гарибашвили пояснил, почему встала необходимость разработки новой схемы продвижения энергетических проектов.
Премьер напомнил, что в последние годы схема гарантированной закупки в стране приостановлена и в этом направлении выданы меморандумы на строительство ГЭС примерно до 800 мегаватт, хотя, несмотря на то, что некоторые начали строительство, эти контракты пока не оформлены.
Второй вопрос, по его словам, заключался в том, что судьба новых проектов тоже была неясна, а инвесторам нужно было больше ясности.
"Это очень важное решение, потому что, с одной стороны, мы вносим ясность, с другой стороны, мы заявляем, что это наш главный приоритет. Конечно, инвесторы получат максимальную поддержку", - сказал он.
Кроме того, Гарибашвили подчеркнул, что с двузначным ростом экономики Грузии растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Если не начать строительство ГЭС в стране, в ближайшие годы можно столкнуться со сложностями в виде дефицита электроэнергии.
Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.