https://sputnik-georgia.ru/20221031/pravitelstvo-gruzii-izmenyaet-skhemu-sodeystviya-investitsiyam-pri-stroitelstve-ges-271800640.html

Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС

Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС

Новая схема согласована, пройдена и через несколько дней она получит официальный вид, заявил премьер 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T17:46+0400

2022-10-31T17:46+0400

2022-10-31T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Благодаря новой схеме по содействию строительству новых гидростанций в Грузии, правительство ожидает инвестиции в размере не менее трех миллиардов долларов в энергетический сектор страны в течение последующих трех лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.События на Украине, приведшие к энергетическому кризису в мире, еще раз показали важность энергобезопасности и энергонезависимости. По словам Гарибашвили, Грузия обладает достаточно большими гидроресурсами, которые нужно использовать максимально разумно.Премьер пояснил, что схема, которую правительство предложит инвесторам, предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т.н. соглашению CFD.По словам премьера, под эту модель пока не попадают крупные проекты, как строительство "Намахвани ГЭС", "Ненскра ГЭС" и "Худони ГЭС"."Мы ожидаем инвестиций в размере около 2,2 миллиарда долларов. К этому добавятся 800-мегаваттные проекты и другие крупные проекты, о которых мы поговорим отдельно", - заявил премьер.В целом, по его словам, в течение ближайших трех лет ожидаются инвестиции в сектор в размере трех миллиардов долларов, в случае если все запланированные проекты будут оформлены и запущены.Германия выделила Грузии 27 миллионов евро на энергетику >>По словам премьера, правительство активно работало над разработкой новой схемы последние несколько месяцев. В том числе, проведены консультации с Международным валютным фондом."Эта схема, которую мы вам представляем, согласована, пройдена, и через несколько дней она получит официальный вид", - отметил он.Гарибашвили пояснил, почему встала необходимость разработки новой схемы продвижения энергетических проектов.Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию >>Премьер напомнил, что в последние годы схема гарантированной закупки в стране приостановлена ​​и в этом направлении выданы меморандумы на строительство ГЭС примерно до 800 мегаватт, хотя, несмотря на то, что некоторые начали строительство, эти контракты пока не оформлены.Второй вопрос, по его словам, заключался в том, что судьба новых проектов тоже была неясна, а инвесторам нужно было больше ясности.Кроме того, Гарибашвили подчеркнул, что с двузначным ростом экономики Грузии растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Если не начать строительство ГЭС в стране, в ближайшие годы можно столкнуться со сложностями в виде дефицита электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, ненскра гэс, худони гэс, инвестиции, энергетика грузии