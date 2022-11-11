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В Океании объявлена угроза цунами из-за сильного землетрясения

В Океании объявлена угроза цунами из-за сильного землетрясения

Предупреждение опубликовано системой предупреждения метеослужбы США в отношении Американского Самоа 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,5 у берегов Королевства Тонга.Предупреждение опубликовано на сайте системы предупреждения метеослужбы США в отношении Американского Самоа. Кроме того, в предупреждении сообщается о возможности цунами в 300 километрах от эпицентра землетрясения вдоль берегов острова Ниуэ и островов Тонга.Позднее сейсмологи понизили магнитуду землетрясения до 7,1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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