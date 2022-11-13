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https://sputnik-georgia.ru/20221113/azerbaydzhan-otmenil-poshliny-na-vvoz-elektromobiley-272139887.html
Азербайджан отменил пошлины на ввоз электромобилей
Азербайджан отменил пошлины на ввоз электромобилей
Правительство Азербайджана утвердило документ, поощряющий ввоз в страну электромобилей, аккумуляторов и оборудования для них 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T11:01+0400
2022-11-13T11:08+0400
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экономика
электромобили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Импорт электромобилей освобожден от таможенных пошлин в Азербайджане. Соответствующее изменение утверждено распоряжением премьер-министра страны Али Асадова.Освобождение касается легкового транспорта не старше трех лет.Также освобождается от уплаты таможенных пошлин ввоз аккумуляторов и оборудования для зарядки электромобилей. Данное решение вступает в силу в течение 30 дней с момента его подписания, сказано в документе, сообщил Sputnik Азербайджан.Отметим, что в рамках программы по снижению выбросов углерода, Азербайджан, так же как и другие страны, присоединившиеся к климатическому проекту, вносит изменения в законодательство с целью поощрения использования электрокаров и гибридных автомобилей в стране.Будут ли производить электромобили в Грузии? Перспективы нового завода &gt;&gt;Ранее, согласно соответствующим поправкам, предлагалось внести изменения, предусматривающие освобождение от НДС ввоз и продажу в страну гибридных автомобилей не старше трех лет, с объемом двигателя до 2 500 кубических сантиметров.Электромобили являются одним из наиболее динамично развивающихся в последнее время направлений в автомобилестроении. Согласно исследованиям Bloomberg New Energy Finance, только 2,7 из 100 проданных автомобилей в прошлом году были электромобилями, при этом ожидается, что к 2030 году их удельный вес будет составлять 8% мирового парка. А к 2040 году, по оценкам Bloomberg, этот показатель может достичь 31 процента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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азербайджан, новости, экономика, электромобили
азербайджан, новости, экономика, электромобили

Азербайджан отменил пошлины на ввоз электромобилей

11:01 13.11.2022 (обновлено: 11:08 13.11.2022)
© Sputnik / Anna YarovikovaПервая станция по зарядке электромобилей в центре столицы Грузии
Первая станция по зарядке электромобилей в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2022
© Sputnik / Anna Yarovikova
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Правительство Азербайджана утвердило документ, поощряющий ввоз в страну электромобилей, аккумуляторов и оборудования для них
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Импорт электромобилей освобожден от таможенных пошлин в Азербайджане. Соответствующее изменение утверждено распоряжением премьер-министра страны Али Асадова.
Освобождение касается легкового транспорта не старше трех лет.
Также освобождается от уплаты таможенных пошлин ввоз аккумуляторов и оборудования для зарядки электромобилей. Данное решение вступает в силу в течение 30 дней с момента его подписания, сказано в документе, сообщил Sputnik Азербайджан.
Отметим, что в рамках программы по снижению выбросов углерода, Азербайджан, так же как и другие страны, присоединившиеся к климатическому проекту, вносит изменения в законодательство с целью поощрения использования электрокаров и гибридных автомобилей в стране.
Будут ли производить электромобили в Грузии? Перспективы нового завода >>
Ранее, согласно соответствующим поправкам, предлагалось внести изменения, предусматривающие освобождение от НДС ввоз и продажу в страну гибридных автомобилей не старше трех лет, с объемом двигателя до 2 500 кубических сантиметров.
Электромобили являются одним из наиболее динамично развивающихся в последнее время направлений в автомобилестроении. Согласно исследованиям Bloomberg New Energy Finance, только 2,7 из 100 проданных автомобилей в прошлом году были электромобилями, при этом ожидается, что к 2030 году их удельный вес будет составлять 8% мирового парка. А к 2040 году, по оценкам Bloomberg, этот показатель может достичь 31 процента.
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