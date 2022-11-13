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Грузинский саблист выиграл этап кубка мира в Алжире

Грузинский саблист выиграл этап кубка мира в Алжире

Согласно рейтингу Международной федерации фехтования, Сандро Базадзе занимает вторую строчку 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем этапа кубка по фехтованию на саблях, который завершился накануне в Алжире.Лучший саблист Грузии начал турнир с 1/32 финала, где обыграл египтянина Мазена Элараби со счетом 15:10, затем с таким же счетом он победил итальянца Микеле Галло. Уже в 1/8 финала грузинский саблист встретился с французом Жаном-Филиппом Патрисом и выиграл со счетом 15:9.Самым легким для 29-летнего грузинского спортсмена оказался четвертьфинал, где он победил южнокорейского спортсмена Бонгиля Гу со счетом 15:3.Грузинский фехтовальщик занял третье место на чемпионате мира >>В полуфинале Сандро встретился с египтянином Зиадом Эльсисом и в напряженной борьбе победил со счетом 15:13. В с таким же счетом он победил итальянца Луиджи Самеле.Согласно рейтингу Международной федерации фехтования, Сандро Базадзе занимает вторую строчку, пропустив вперед лишь венгерского саблиста Арона Силадьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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