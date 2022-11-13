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Новые причины для лишения приобретенного гражданства внесены в Госдуму России

Новые причины для лишения приобретенного гражданства внесены в Госдуму России

В Госдуму поступила поправка, по которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России 13.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-13T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. В России расширяют основания лишения гражданства. Соответствующая президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве поступила в Государственную Думу РФ, сообщили в законодательном органе страны.Согласно изменениям, лишить приобретенного гражданства России можно будет за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.В него добавлены следующие статьи Уголовного кодекса РФ:Также в Госдуму была внесена поправка, в соответствии с которой приобретённого гражданства РФ могут лишить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России.Отметим, в проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось, в том числе, за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при предоставлении российского гражданства, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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