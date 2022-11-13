Новые причины для лишения приобретенного гражданства внесены в Госдуму России
13:05 13.11.2022 (обновлено: 13:10 13.11.2022)
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В Госдуму поступила поправка, по которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. В России расширяют основания лишения гражданства. Соответствующая президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве поступила в Государственную Думу РФ, сообщили в законодательном органе страны.
Согласно изменениям, лишить приобретенного гражданства России можно будет за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.
Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.
В него добавлены следующие статьи Уголовного кодекса РФ:
Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.
В него добавлены следующие статьи Уголовного кодекса РФ:
284.1 "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности";
207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий";
280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации";
280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".
Также в Госдуму была внесена поправка, в соответствии с которой приобретённого гражданства РФ могут лишить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России.
Отметим, в проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось, в том числе, за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при предоставлении российского гражданства, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Отметим, в проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось, в том числе, за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при предоставлении российского гражданства, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.