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https://sputnik-georgia.ru/20221113/novye-prichiny-dlya-lisheniya-priobretennogo-grazhdanstva-vneseny-v-gosdumu-rossii-272141048.html
Новые причины для лишения приобретенного гражданства внесены в Госдуму России
Новые причины для лишения приобретенного гражданства внесены в Госдуму России
В Госдуму поступила поправка, по которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T13:05+0400
2022-11-13T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. В России расширяют основания лишения гражданства. Соответствующая президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве поступила в Государственную Думу РФ, сообщили в законодательном органе страны.Согласно изменениям, лишить приобретенного гражданства России можно будет за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.В него добавлены следующие статьи Уголовного кодекса РФ:Также в Госдуму была внесена поправка, в соответствии с которой приобретённого гражданства РФ могут лишить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России.Отметим, в проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось, в том числе, за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при предоставлении российского гражданства, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, россия, гражданство, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, россия, гражданство, обострение ситуации вокруг украины 2022

Новые причины для лишения приобретенного гражданства внесены в Госдуму России

13:05 13.11.2022 (обновлено: 13:10 13.11.2022)
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2022
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
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В Госдуму поступила поправка, по которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. В России расширяют основания лишения гражданства. Соответствующая президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве поступила в Государственную Думу РФ, сообщили в законодательном органе страны.
Согласно изменениям, лишить приобретенного гражданства России можно будет за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.

Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.

В него добавлены следующие статьи Уголовного кодекса РФ:
284.1 "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности";
207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий";
280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации";
280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".
Также в Госдуму была внесена поправка, в соответствии с которой приобретённого гражданства РФ могут лишить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности России.

Отметим, в проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось, в том числе, за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при предоставлении российского гражданства, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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