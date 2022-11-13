https://sputnik-georgia.ru/20221113/razvitie-gruzinskoy-aviatsii-obsudili-v-eurocontrol-272151080.html

Развитие грузинской авиации обсудили в Eurocontrol

Развитие грузинской авиации обсудили в Eurocontrol

Со следующего года Грузия станет страной-председателем Евроконтроля 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили и генеральный директор Eurocontrol (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) Эмон Бреннан обсудили в Брюсселе перспективы и существующие отношения между сторонами, сообщает пресс-служба минэкономики.Как отметил вице-премьер, со следующего года Грузия станет страной-председателем Евроконтроля, и поэтому было очень важно обсудить конкретные вопросы с партнерами – руководством организацции"Восстановление грузинской авиации идет интенсивно и с будущего, 2023 года, прогнозируется, в этом с нами согласны и международные партнеры, что она будет полностью восстановлена по отношению к 2019 году и продолжит развиваться в соответствии с высокими европейскими стандартами, чтобы рынок был конкурентноспособным", - сказал Давиташвили.Кроме того, по словам генерального директора Евроконтроля, работа в режиме отличного сотрудничества с Грузией активно продолжится и в дальнейшем.Чешская компания поможет Грузии улучшить качество воздушного наблюдения >>"Хочу отметить, что у нас была отличная встреча с вице-премьер-министром Грузии, министром экономики, где мы обсудили сотрудничество Грузии с европейским управлением, все вопросы, связанные с европейскими перевозчиками, аэропортами и т. д. В дальнейшем мы также намерены активно сотрудничать", - сказал Бреннан.По его словам, он надеется. что в Тбилиси и других аэропортах Грузии вскоре будет больше европейских перевозчиков.Евроконтроль — международная авиационная организация, деятельность которой направлена на обеспечение безопасного и непрерывного управления воздушным движением по всей Европе. Грузия стала членом организации в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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