https://sputnik-georgia.ru/20221113/razvitie-gruzinskoy-aviatsii-obsudili-v-eurocontrol-272151080.html
Развитие грузинской авиации обсудили в Eurocontrol
Развитие грузинской авиации обсудили в Eurocontrol
Со следующего года Грузия станет страной-председателем Евроконтроля 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T23:11+0400
2022-11-13T23:11+0400
2022-11-13T23:11+0400
грузия
новости
экономика
политика
леван давиташвили
брюссель
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0d/272150785_0:0:871:489_1920x0_80_0_0_89f24d107adb28321fc0b39b5988d150.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили и генеральный директор Eurocontrol (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) Эмон Бреннан обсудили в Брюсселе перспективы и существующие отношения между сторонами, сообщает пресс-служба минэкономики.Как отметил вице-премьер, со следующего года Грузия станет страной-председателем Евроконтроля, и поэтому было очень важно обсудить конкретные вопросы с партнерами – руководством организацции"Восстановление грузинской авиации идет интенсивно и с будущего, 2023 года, прогнозируется, в этом с нами согласны и международные партнеры, что она будет полностью восстановлена по отношению к 2019 году и продолжит развиваться в соответствии с высокими европейскими стандартами, чтобы рынок был конкурентноспособным", - сказал Давиташвили.Кроме того, по словам генерального директора Евроконтроля, работа в режиме отличного сотрудничества с Грузией активно продолжится и в дальнейшем.Чешская компания поможет Грузии улучшить качество воздушного наблюдения >>"Хочу отметить, что у нас была отличная встреча с вице-премьер-министром Грузии, министром экономики, где мы обсудили сотрудничество Грузии с европейским управлением, все вопросы, связанные с европейскими перевозчиками, аэропортами и т. д. В дальнейшем мы также намерены активно сотрудничать", - сказал Бреннан.По его словам, он надеется. что в Тбилиси и других аэропортах Грузии вскоре будет больше европейских перевозчиков.Евроконтроль — международная авиационная организация, деятельность которой направлена на обеспечение безопасного и непрерывного управления воздушным движением по всей Европе. Грузия стала членом организации в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0d/272150785_85:0:738:490_1920x0_80_0_0_a03745b358c3a62b6180a29ebc31ee54.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, политика, леван давиташвили, брюссель, авиация
грузия, новости, экономика, политика, леван давиташвили, брюссель, авиация
Развитие грузинской авиации обсудили в Eurocontrol
Со следующего года Грузия станет страной-председателем Евроконтроля
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили и генеральный директор Eurocontrol (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) Эмон Бреннан обсудили в Брюсселе перспективы и существующие отношения между сторонами, сообщает пресс-служба минэкономики.
"Участие Грузии в Евроконтроле очень важно для развития грузинской авиации и процесса интеграции в европейские структуры", - заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
Как отметил вице-премьер, со следующего года Грузия станет страной-председателем Евроконтроля, и поэтому было очень важно обсудить конкретные вопросы с партнерами – руководством организацции
"Восстановление грузинской авиации идет интенсивно и с будущего, 2023 года, прогнозируется, в этом с нами согласны и международные партнеры, что она будет полностью восстановлена по отношению к 2019 году и продолжит развиваться в соответствии с высокими европейскими стандартами, чтобы рынок был конкурентноспособным", - сказал Давиташвили.
Кроме того, по словам генерального директора Евроконтроля, работа в режиме отличного сотрудничества с Грузией активно продолжится и в дальнейшем.
"Хочу отметить, что у нас была отличная встреча с вице-премьер-министром Грузии, министром экономики, где мы обсудили сотрудничество Грузии с европейским управлением, все вопросы, связанные с европейскими перевозчиками, аэропортами и т. д. В дальнейшем мы также намерены активно сотрудничать", - сказал Бреннан.
По его словам, он надеется. что в Тбилиси и других аэропортах Грузии вскоре будет больше европейских перевозчиков.
Евроконтроль — международная авиационная организация, деятельность которой направлена на обеспечение безопасного и непрерывного управления воздушным движением по всей Европе. Грузия стала членом организации в 2014 году.