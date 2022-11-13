https://sputnik-georgia.ru/20221113/sambistka-iz-gruzii-stala-chempionkoy-mira-272147524.html
Самбистка из Грузии стала чемпионкой мира
Самбистка из Грузии стала чемпионкой мира
Впервые член сборной Грузии по самбо 28-летняя Элене Кебадзе стала чемпионкой мира в 2018 году 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T18:29+0400
2022-11-13T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Грузинская самбистка Элене Кебадзе во второй раз в карьере одержала победу на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке, сообщает Минспорта Грузии.Чемпионат мира по самбо проходит 11-13 ноября в городе Бишкек (Кыргызстан). В турнире принимают участие сильнейшие самбисты планеты – представители более 50 стран.Грузинская спортсменка, выступавшая в весовой категории +80 кг, в финале победила Анжелу Гаспарян, выступающую от имени Международной ассоциации самбо.Грузинские самбисты триумфально выступили на Кубке Европы в Минске >>Впервые член сборной Грузии по самбо 28-летняя Элене Кебадзе стала чемпионкой мира в 2018 году.В Бишкеке разыгрываются медали в 21 виде программы – по 7 комплектов наград в мужском, женском и боевом самбо (combat), которое традиционно проводится только у мужчин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, бишкек, самбо, чемпионат мира по самбо
спорт, грузия, новости, бишкек, самбо, чемпионат мира по самбо
Самбистка из Грузии стала чемпионкой мира
18:29 13.11.2022 (обновлено: 19:10 13.11.2022)
Впервые член сборной Грузии по самбо 28-летняя Элене Кебадзе стала чемпионкой мира в 2018 году
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Грузинская самбистка Элене Кебадзе во второй раз в карьере одержала победу на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке, сообщает Минспорта Грузии.
Чемпионат мира по самбо проходит 11-13 ноября в городе Бишкек (Кыргызстан). В турнире принимают участие сильнейшие самбисты планеты – представители более 50 стран.
Грузинская спортсменка, выступавшая в весовой категории +80 кг, в финале победила Анжелу Гаспарян, выступающую от имени Международной ассоциации самбо.
Впервые член сборной Грузии по самбо 28-летняя Элене Кебадзе стала чемпионкой мира в 2018 году.
В Бишкеке разыгрываются медали в 21 виде программы – по 7 комплектов наград в мужском, женском и боевом самбо (combat), которое традиционно проводится только у мужчин.