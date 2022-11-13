https://sputnik-georgia.ru/20221113/tsifrovaya-nedelya-hr-proydet-v-gruzii-272110627.html

Цифровая неделя HR пройдет в Грузии

Цифровая неделя HR пройдет в Грузии

Мероприятие посетят около 500 участников и профессионалов отрасли 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Первая и самая масштабная Цифровая неделя HR стартует в столице Грузии с 5 декабря 2022 года, сообщают организаторы.Мероприятие посетят около 500 участников, в том числе HR-специалисты, руководители компаний, занимающихся цифровизацией стартапов/компаний, а также представители власти.На встречах мероприятия вместе с международными спикерами участники форума рассмотрят мировые тренды цифровизации HR и успешные кейсы цифровизации HR-процессов на примерах конкретных компаний.В рамках Недели запланированы панель-дискуссии HR-специалистов государственного и частного секторов, а также выставка стартапов и компаний по цифровизации HR.Желающие принять участие в Цифровой неделе HR должны зарегистрироваться онлайн, заполнив виртуальную форму. Организатор мероприятия – неправительственная организация HRPA • Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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