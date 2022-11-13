https://sputnik-georgia.ru/20221113/upuschennaya-pobeda--k-matchu-sbornykh-gruzii-i-samoa-po-regbi-272139134.html

Упущенная победа – к матчу сборных Грузии и Самоа по регби

Упущенная победа – к матчу сборных Грузии и Самоа по регби

Да, "Лелос" не удалось удержать казалось бы уже добытую победу в матче с островитянами. 19:20 и более четырех последних минут на решающую атаку так и не были... 13.11.2022, Sputnik Грузия

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Кто это – "Ману Самоа"?Надо сказать, что, несмотря на положительный баланс в очных встречах, "Ману Самоа" ("Воин Самоа") является одним из самых неудобных и непредсказуемых соперников для "Лелос" среди сборных команд т.н. второго регбийного уровня.Кубок мира 2003 года для сборной Грузии был дебютным и вместе с тем исторически самым неудачным. Именно тогда в Новой Зеландии прошло крещение грузин в главном турнире планеты и среди тех, кто добился победы над "мощными кавказцами", была и сборная Самоа. Кстати, 6 ноября "Лелос" играли против уругвайцев, которые также были среди тех первых обидчиков.Но если Уругвай удовлетворился приличными для Грузии 24:12, самоанцы порезвились вволю – 46:9. Диковинные для грузин островитяне-полинезийцы оказались слишком реактивными для новичков большого регби, и их попытки возникали практически на ровном месте.Кстати, до прошедшей субботы сборные Грузии и Самоа встречались еще четырежды, и та первая победа "Ману Самоа" все это время оставалась единственной – трижды побеждали грузины, и еще разок была зафиксирована ничья.Горгадзе и разлетевшиеся чибисы – к тест-матчу сборных Грузии и Уругвая по регби >>К слову, в 2013-ом, уже в Тбилиси, сборная Грузии обыграла находившихся на 8-ом (исторически высшем для себя) месте в мировом рейтинге самоанцев со счетом 16:15, Подобный итог был весьма неожиданным для всех, однако грузинская сборная впоследствии не раз доказывала неслучайность той победы. Но несмотря на положительную статистику, Грузия всегда считала сборную Самоа одним из самых неудобных из соперников.И ожидания их нового визита в столицу Грузии именно поэтому были сдержанными. Даже несмотря на фиаско островитян недельной давности, когда сборная Самоа просто позорно проиграла Италии – 17:49. В отличие от малоосведомлённых любителей регби, сами "Лелос" отлично понимали, что это опаснейший конкурент. Тем более, что World Rugby узаконил нововведения, в силу которых любая сборная команда имеет права призвать под свои знамена иностранца, имеющего корни этой самой страны-претендента, пусть даже у желаемого игрока в послужном списке числятся матчи за "неродную" сборную. Единственное ограничение – трехлетняя пауза между выступлениями за старую и новую сборные. И эти изменения на руку в первую очередь как-раз островитянам – самоанцам, фиджийцам, тонганцам. Поэтому в сборной Самоа против Грузии играл, например, один из бывших "Олл Блэкс".К чести самоанцев стоит отметить и тот факт, что летом они выиграли Кубок Тихоокеанских Наций, обыграв там и Фиджи, и Тонга, и вторую сборную Австралии.Масла в огонь подливало предположение, что в случае победы Грузии у нее был шанс оказаться на рекордном для себя 11-ом месте в мировой табели о рангах, правда для этого требовались еще и поражения сборных Фиджи и Италии. Опережая события скажем, что фиджийцы "благополучно" проиграли в Ирландии лидеру мирового рейтинга (17:35), ну а итальянцы изумили всю овальную планету, одолев на своем поле сборную Австралии – 28:27.Абжандадзе, Табуцадзе...Но, к великому сожалению, "Лелос" проиграли. Вряд-ли все эти рейтинги и репатриированные самоанцы хоть как-то подействовали на готовность грузинских регбистов. Их задача была ясна – нельзя было позволять мощным и стремительным островитянам играть в свою игру – бессистемный, запутанный регби. Попадающие в тиски строгих схем соперников все островитяне, как правило , отходят от предварительного плана на игру и сбиваются на стихийные действия, преимущественно играя индивидуально и часто нарушая правила. Причем, эти нарушения зачастую переходят в грубость и даже жестокость.А ведь большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Весь матч "Лелос" ждали своего момента – когда самоанцы вышли бы из себя и хозяевам поля осталось бы просто набрать необходимое количество очков.Казалось, все шло по заранее задуманному сценарию, который для сборной Грузии написал ее наставник Леван Маисашвили.Почти весь матч прошел на фоне т.н. пинг-понга – игроки задней линии, получив мяч, моментально отправляли его на половину соперника сильным ударом ноги. Надо признать, что гости в этом компоненте ничуть не уступали хозяевам, которые терпеливо ждали подходящего времени. Однако первыми очки набрали самоанцы , забившие пенальти, на который вскоре точным и очень дальним выстрелом ответил Тедо Абжандадзе – 3:3.Для Тедо этот матч был особым – 23-летний флай-хав находился в нескольких шагах от 300-очковой отметки, доведя личный счет в матче с уругвайцами до 293-ех очков. В конечном итоге Абжандадзе достиг цели, набрав 9 очков против самоанцев и преодолел заветный рубеж, но надо признать, что это был не лучший день в его карьере, кроме трех забитых пенальти грузинский снайпер смазал один штрафной удар, дроп-гол и дважды промахнулся при реализации попыток Табуцадзе и Кунтелиа. Кроме того, в первом тайме метров с 60-и пенальти пробил Давит Ниниашвили, но и он промахнулся...Тогда казалось, что упущенное будет наверстано, однако, как оказалось, в итоге один из этих испорченных вариантов набора очков мог склонить чашу весов в противоположную сторону.Первый тайм был проигран со счетом 6:10. В начале второго самоанцы забили пенальти и оторвались от грузин уже на 7 очков – 6:13.После этого "Лелос" удалась прекрасная атака, завершать которую на правом фланге было поручено быстроногому Табуцадзе, причем по ходу комбинации один из самоанцев заработал желтую карточку, которая ему была предъявлена после приземления мяча в зачетном поле гостей.Раз уж вспомнили о достижении Абжандадзе, то было бы несправедливым не отметить тот факт, что Ака Табуцадзе занес свою 19-ю попытку в регбийке сборной Грузии, и по этому показателю он теперь уступает только легендам – Мамуке Горгодзе, Дато Качарава, Иракли Мачханели и Тедо Зибзибадзе. Кстати, в заочном споре снайперов Тедо Абжандадзе также уступает только великим – Меко Квирикашвили, Махо Урджукашвили и Палико Джимшеладзе,. Догонит он Меко или нет, станет ясно через многие годы, а вот двух других бомбардиров "Лелос" Абжандадзе может обойти через пару-тройку матчей.Позитив - дебют КунтелиаВернемся к нашей игре – на 68-й минуте грузины создали мол и вплотную подошли к зачетке островитян, когда от скопления грузинских форвардов оторвались двое: один с мячом и второй – страхующий. Приземлил же дыню Сандро Кунтелиа – 20-летний великан из "Ла Рошели". Этот юноша, о котором мы рассказывали в предыдущем репортаже, превзошел все ожидания. Причем не только потому, что занес попытку, минутами ранее дебютировав в составе сборной Грузии, его появление необычайно усилило грузинскую схватку, и "Лелос" в этом компоненте наконец-то начали доминировать. Так что проигранный матч принес и позитив в лице этого молодого дарования.Как все закончилосьВскоре, на 73-ей, центр гостей Данкан Пайяауа остановил Сандро Тодуа ударом плеча в челюсть, за что и был удален с поля красной карточкой - до конца матча. Тедо забил пенальти из легкой позиции и вывел "Лелос" вперед на 6 очков - 19:13.До тяжелейшей победы оставалось всего ничего, требовалось удержать победный счет в течение 7 минут в игре с 14-ю соперниками. Но увы, в первой же своей атаке сборная Самоа занесла попытку, прорвав оборону "Лелос" по центру, что облегчило реализацию попытки. Счет стал 19:20, и оставалось играть более четырех минут, которые прошли на фоне усилий грузин спасти матч, однако из этого ничего не получилось...Опять этот злополучный Дэймон МэрфиНа посошок отметим, что судил встречу австралиец Дэймон Мэрфи, скандально известный своим предвзятым судейством в матче сборной Франции против сборной... Грузии. Кто смотрел ту игру, несомненно запомнил бы тираду капитана "Лелос" Мераба Шарикадзе о том, что хоть Грузия и маленькая страна по сравнению с Францией, но правила игры знают и грузины, и французам совсем не нужна помощь судей.После той игры Союз регби Грузии отправил в World Rugby письмо протеста с 12-ю эпизодами, содержащими факты недобросовестности либо некомпетентности 37-летнего австралийца. Причем, соответствующие органы рассмотрели указанные факты и сделали арбитру замечание. И вдруг, после всего этого его вновь назначают судить матч Грузии. Естественно, Мэрфи повлиял на исход матча, но главная вина за поражение все-таки на сборной Грузии.Следующий, заключительный матч осеннего тестового сезона через неделю – 19 ноября. Сборная Грузии сыграет против гранда – сборной Уэльса. Встреча начнется в 17 часов, и пройдет она на знаковом стадионе – кардиффском "Принсипалити", том же "Миллениуме".

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