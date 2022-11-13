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Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
По неуточненной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T16:17+0400
2022-11-13T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП на востоке Грузии, инцидент произошел в Хашури (регион Шида Картли) поздно ночью, сообщает местное интернет-телевидение.По имеющейся информации, 20-летний мужчина шел по тротуару, когда его сбила машина. К моменту приезда медиков молодой человек был уже мертв. Пострадавший скончался на месте от полученных повреждений.По неуточненной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>По данным МВД, только в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, хашури, дтп
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал пешеход
16:17 13.11.2022 (обновлено: 16:29 13.11.2022)
По неуточненной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП на востоке Грузии, инцидент произошел в Хашури (регион Шида Картли) поздно ночью, сообщает местное интернет-телевидение.
По имеющейся информации, 20-летний мужчина шел по тротуару, когда его сбила машина. К моменту приезда медиков молодой человек был уже мертв. Пострадавший скончался на месте от полученных повреждений.
По неуточненной информации, водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
По данным МВД, только в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.
При этом за указанный период в Грузии было совершено 460 наездов на пешеходов, погибли 43 человека, пострадавших в разы больше – 450.