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"Есть пространство для спекуляций" – Бочоришвили о решении ЕС по Грузии
"Есть пространство для спекуляций" – Бочоришвили о решении ЕС по Грузии
Глава комитета парламента Грузии выразила надежду, что Чехия поспособствует процессу интеграции страны в ЕС 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T18:54+0400
2022-11-14T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Решение Евросоюза о предоставлении статуса кандидата на вступление в сообщество лишь Украине и Молдове оставляет пространство для спекуляций касательно европейского будущего Грузии, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили на межпарламентской конференции в Праге.Заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз почти одновременно подали Грузия, Украина и Молдова, но положительное решение в конце июня 2022 года было принято лишь в отношении двух последних. Грузии пока было решено предоставить европейскую перспективу, а со статусом повременить до выполнения условий.По ее словам, Грузия настроена на выполнение рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для получения статуса кандидата. "Но у нас нет роскоши неопределенности. Мы ждем продвижения на пути евроинтеграции вместе с другими кандидатами и надеемся, что Чехия до завершения председательства (в Совете ЕС – ред.) поспособствует процессу", – отметила Бочоришвили."Грузинская мечта": рекомендации Еврокомиссии будут выполнены в 2022 году>>Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Есть пространство для спекуляций" – Бочоришвили о решении ЕС по Грузии
Глава комитета парламента Грузии выразила надежду, что Чехия поспособствует процессу интеграции страны в ЕС
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Решение Евросоюза о предоставлении статуса кандидата на вступление в сообщество лишь Украине и Молдове оставляет пространство для спекуляций касательно европейского будущего Грузии, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили на межпарламентской конференции в Праге.
Заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз почти одновременно подали Грузия, Украина и Молдова, но положительное решение в конце июня 2022 года было принято лишь в отношении двух последних. Грузии пока было решено предоставить европейскую перспективу, а со статусом повременить до выполнения условий.
"Грузия подала заявку на будущее членство в Евросоюзе вместе с Украиной и Молдовой. Дифференцированный ответ Евросоюза на аппликации оставляет пространство для спекуляций и интерпретаций касательно европейского будущего Грузии", – цитирует Бочоришвили телеканал "Имеди".
По ее словам, Грузия настроена на выполнение рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для получения статуса кандидата.
"Но у нас нет роскоши неопределенности. Мы ждем продвижения на пути евроинтеграции вместе с другими кандидатами и надеемся, что Чехия до завершения председательства (в Совете ЕС – ред.) поспособствует процессу", – отметила Бочоришвили.
Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.