https://sputnik-georgia.ru/20221114/gotov-li-bakuriani-k-provedeniyu-chm--v-gruziyu-pribyla-mezhdunarodnaya-komissiya-272182973.html

Готов ли Бакуриани к проведению ЧМ – в Грузию прибыла международная комиссия

Готов ли Бакуриани к проведению ЧМ – в Грузию прибыла международная комиссия

Бакуриани станет одним из конкурентноспособных курортов не только на Южном Кавказе, но и в международном масштабе, заявил министр 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T22:43+0400

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леван давиташвили

бакуриани

международная федерация лыжного спорта

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Группа экспертов Международной федерации лыжного спорта, которая должна оценить ход текущих инфраструктурных работ к предстоящему чемпионату мира в Бакуриани в 2023 году, находится в Грузии, сообщает Минэкономики и устойчивого развития Грузии.В середине февраля 2023 года в Бакуриани пройдет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Такое решение было принято на 51-м конгрессе Международной федерации лыжного спорта в 2018 году. Уже 16 февраля звезды горнолыжного спорта проведут первую тренировку на курорте, а финальные состязания начнутся 18-го.По данным ведомства, сегодня руководитель группы Мишель Вион встретился с вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили. На встрече было отмечено высокое качество выполненных работ, а также будущее курорта Бакуриани, как горнолыжного курорта европейского уровня.Грузия готова принять Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду >>"В результате инфраструктурных работ, проводимых правительством Грузии в Бакуриани, в будущем Бакуриани может стать постоянным местом проведения международных турниров. Надеемся, что проверка Международной федерации лыжного спорта пройдет успешно", – рассказал Леван Давиташвили после встречи журналистам.По словам главы Минэкономики, наконец-то Бакуриани станет одним из конкурентноспособных курортов не только на Южном Кавказе, но и в международном масштабе.Как сообщают в пресс-службе ведомства, в рамках проекта подготовки к мировому первенству в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты – построены три новые канатные дороги, установлена система искусственного снега, закуплено специальное оборудование и средства безопасности, построено шесть новых трасс для соревнований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, спорт, леван давиташвили, бакуриани, международная федерация лыжного спорта