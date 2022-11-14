https://sputnik-georgia.ru/20221114/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-noyabrya-2022-272112309.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2022

Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2022

По православному церковному календарю 14 ноября отмечают день памяти Святых Космы, Дамиана, Феодотии, Нирса, Иосифа, Иоанна, Саверия, Исакия, Ипатия, Азата, Сасония, Феклы, Анны, Кириены, Иулиании, Ерминингельда и других

2022-11-14T01:01+0400

2022-11-14T01:01+0400

2022-11-14T01:01+0400

календарь религиозных праздников

церковный праздник

религиозный праздник

религия

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041905_0:34:3175:1819_1920x0_80_0_0_8d8290235d694a4841a30664d72347bd.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.БессребреникиПо церковному календарю 14 ноября поминают бессребреников Косму и Дамиана Азийских и их мать – преподобную Феодотию.Родом будущие cвятые были из Малой Азии. Мать вырастила мальчиков в христианском благочестии, так как они были маленькими, когда их отец-язычник умер.Косма и Дамиан, следуя примеру благочестивой матери, выросли праведными и добродетельными. Образованные и искусные врачи, они безвозмездно лечили силою молитвы телесные и душевные болезни людей и даже животных.Слава о cвятых братьях, которых люди назвали бессребрениками, распространилась по всей округе. Как-то братьев позвали к тяжело больной женщине, которую врачи сочли безнадежной. По усердной молитве cвятых Господь исцелил умирающую.Женщина, исполненная благодарности, хотела, чтобы врачи приняли от нее хоть какой-нибудь дар. Она тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца – малый дар во имя Святой Троицы. Бессребреник, услышав имя Святой Троицы, отказаться не посмел.А святой Косма, узнав об этом, опечалившись, подумал, что брат нарушил их строгий обет. Косма, умирая, завещал, чтобы брата рядом с ним не хоронили. Вскоре умер и святой Дамиан.Все в недоумении задумались, где хоронить Дамиана, но по Божьей воле свершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого святые вылечили от бешенства, и человеческим голосом проговорил, чтобы, не сомневаясь, Дамиана похоронили рядом с Космой, потому что он принял дар женщины ради Божьего Имени. Произошло это в III веке.Святые мученикиПо церковному календарю 14 ноября поминают епископа Нирса и его ученика Иосифа, епископов персидских – Саверия, Иоанна, Исакия, Ипатия и многих других, пострадавших во время преследования христиан в Персии при царе Сапоре II (310-381).Святитель Нирс и его ученик Иосиф были обезглавлены. Епископов Иоанна, Исакия и Ипатия побили камнями. Святой Саверий умер в темнице. Ему отрубили голову после смерти.Пресвитер-отступник задушил мученика Азата-скопца. Пыткам за веру подвергли мучеников Сасония, Феклу, Анну и многих других мужчин и женщин. Произошло это примерно в 343 году.Кириена и ИулианияПо церковному календарю 14 ноября поминают мучениц Кириену из Тарса и Иулианию из Росы, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (305-311).Исповедниц схватили по приказу правителя Киликии Маркиана. Святую Кириену, обнаженную и с остриженной головой водили вокруг Тарса на посмеяние, а затем сожгли вместе со святою Иулианией в городе Роса.Царевич ГотфскийПо церковному календарю 14 ноября поминают мученика Ерминингельда, царевича Готфского, пострадавшего за веру в 586-м.Царевич Готфский, оставив арианство, сторонники которого не принимали Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, принял православие.Отец его царь Лувингильд, сторонник ариан, не сумевший заставить сына вернуться к прежней вере, приказал его казнить. Раскаяться в содеянном царя заставили твердость царевича в вере и мужество перед смертью.Царь, сам не решаясь принять православие, поручил епископу Леандру обратить своего наследника Рехарда в истинную веру. Рехард, став царем, утвердил в стране православие.ИмениныПо церковному календарю 14 ноября именины отмечают Агриппина, Елизавета, Юлиания, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Дмитрий, Денис, Кузьма, Иван, Прокоп, Петр, Савва, Фома, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

церковный праздник 14 ноября 2022