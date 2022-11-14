https://sputnik-georgia.ru/20221114/kazakhstanskiy-futbolnyy-klub-kaspiy-vozglavil-spetsialist-iz-gruzii-272156559.html

Казахстанский футбольный клуб "Каспий" возглавил специалист из Грузии

Казахстанский футбольный клуб "Каспий" возглавил специалист из Грузии

Цхададзе имеет опыт работы в Казахстане - он тренировал "Кайрат" в 2016-17 годах 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T07:32+0400

2022-11-14T07:32+0400

2022-11-14T08:14+0400

грузия

новости

спорт

казахстан

кахабер цхададзе

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/16/252386644_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe234516b9cfd9de35c35d8b03fc100f.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Бывший тренер футбольной сборной Грузии и Тбилисского "Динамо" Каха Цхададзе вернулся в казахстанскую премьер-лигу и стал главным тренером актауского "Каспия", информацию подтвердили в пресс-службе клуба.Кахабер Цхададзе сменил на этом посту болгарского специалиста Николая Костова. Контракт 54-летнего грузинского специалиста с клубом рассчитан на два года.Следует отметить, что Цхададзе имеет опыт работы в Казахстане. Он тренировал "Кайрат" в 2016-17 годах. Под его руководством команда выиграла Суперкубок страны и сыграла в финале кубка. В 2018-20 годах был главным тренером шымкентского "Ордабаси" и вывел команду в Лигу Европы.У тбилисского "Динамо" новый тренер >>В минувшем сезоне "Каспий" занял девятое место в казахстанской премьер-лиге.До перехода в "Каспий" Каха Цхададзе был главным тренером тбилисского "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, казахстан, кахабер цхададзе, футбол