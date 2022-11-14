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Казахстанский футбольный клуб "Каспий" возглавил специалист из Грузии
Казахстанский футбольный клуб "Каспий" возглавил специалист из Грузии
Цхададзе имеет опыт работы в Казахстане - он тренировал "Кайрат" в 2016-17 годах 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T07:32+0400
2022-11-14T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Бывший тренер футбольной сборной Грузии и Тбилисского "Динамо" Каха Цхададзе вернулся в казахстанскую премьер-лигу и стал главным тренером актауского "Каспия", информацию подтвердили в пресс-службе клуба.Кахабер Цхададзе сменил на этом посту болгарского специалиста Николая Костова. Контракт 54-летнего грузинского специалиста с клубом рассчитан на два года.Следует отметить, что Цхададзе имеет опыт работы в Казахстане. Он тренировал "Кайрат" в 2016-17 годах. Под его руководством команда выиграла Суперкубок страны и сыграла в финале кубка. В 2018-20 годах был главным тренером шымкентского "Ордабаси" и вывел команду в Лигу Европы.У тбилисского "Динамо" новый тренер >>В минувшем сезоне "Каспий" занял девятое место в казахстанской премьер-лиге.До перехода в "Каспий" Каха Цхададзе был главным тренером тбилисского "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, казахстан, кахабер цхададзе, футбол
Казахстанский футбольный клуб "Каспий" возглавил специалист из Грузии
07:32 14.11.2022 (обновлено: 08:14 14.11.2022)
Цхададзе имеет опыт работы в Казахстане - он тренировал "Кайрат" в 2016-17 годах
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Бывший тренер футбольной сборной Грузии и Тбилисского "Динамо" Каха Цхададзе вернулся в казахстанскую премьер-лигу и стал главным тренером актауского "Каспия", информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
"Новым главным тренером футбольного клуба "Каспий" стал известный грузинский специалист Кахабер Цхададзе. На подписании контракта присутствовал член исполкома Федерации футбола Казахстана Ербол Эдилов. Поздравляем нашу команду с назначением нового тренера и желаем успехов", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Кахабер Цхададзе сменил на этом посту болгарского специалиста Николая Костова. Контракт 54-летнего грузинского специалиста с клубом рассчитан на два года.
Следует отметить, что Цхададзе имеет опыт работы в Казахстане. Он тренировал "Кайрат" в 2016-17 годах. Под его руководством команда выиграла Суперкубок страны и сыграла в финале кубка. В 2018-20 годах был главным тренером шымкентского "Ордабаси" и вывел команду в Лигу Европы.
В минувшем сезоне "Каспий" занял девятое место в казахстанской премьер-лиге.
До перехода в "Каспий" Каха Цхададзе был главным тренером тбилисского "Динамо".