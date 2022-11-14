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Кварацхелия пропустит матч сборных Грузии и Марокко
Кварацхелия пропустит матч сборных Грузии и Марокко
Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится в третьем по величине городе ОАЭ 14.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия пропустит предстоящий товарищеский матч с Марокко из-за травмы, сообщает Федерация футбола Грузии.Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник уже пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе".По решению главного тренера сборной Вилли Саньоля, к сборной к матчу с Марокко присоединится игрок батумского "Динамо" Сандро Алтунашвили.Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00, в третьем по величине городе ОАЭ Шарджа. Сборная Грузии отправится в Шарджу 15 ноября.Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла&gt;&gt;Будущий соперник сборной Грузии – участник чемпионата мира 2022 года. Сборная Марокко находится на 22 месте в рейтинге ФИФА, а среди стран африканской зоны занимает вторую позицию.Прямую трансляцию матча будет вести Первый канал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, марокко, оаэ, фифа
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, марокко, оаэ, фифа

Кварацхелия пропустит матч сборных Грузии и Марокко

13:05 14.11.2022 (обновлено: 13:28 14.11.2022)
© Courtesy of SSC NapoliХвича Кварацхелия. Игра "Наполи" с "Миланом"
Хвича Кварацхелия. Игра Наполи с Миланом - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2022
© Courtesy of SSC Napoli
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Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится в третьем по величине городе ОАЭ
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия пропустит предстоящий товарищеский матч с Марокко из-за травмы, сообщает Федерация футбола Грузии.
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник уже пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе".
По решению главного тренера сборной Вилли Саньоля, к сборной к матчу с Марокко присоединится игрок батумского "Динамо" Сандро Алтунашвили.
Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00, в третьем по величине городе ОАЭ Шарджа. Сборная Грузии отправится в Шарджу 15 ноября.
Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла>>
Будущий соперник сборной Грузии – участник чемпионата мира 2022 года. Сборная Марокко находится на 22 месте в рейтинге ФИФА, а среди стран африканской зоны занимает вторую позицию.
Прямую трансляцию матча будет вести Первый канал.
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