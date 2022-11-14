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Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси завершилось
Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси завершилось
На благоустройство проспекта было выделено более 3 миллионов долларов 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T15:13+0400
2022-11-14T15:13+0400
2022-11-14T15:21+0400
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси завершено и возобновлено движение транспорта.В рамках масштабного проекта был отремонтировал участок проспекта от площади Авлабари до улицы имени Леха Качиньского. Обновлены скверы Авлабари и Еревана.Мэр также отметил важность создания выделенных линий для общественного транспорта.В рамках проекта обновлены подземные и надземные коммуникации, в том числе системы водоснабжения, газоснабжения, канализации и система сточных вод. Обустроены остановки, наземные переходы, островки для пешеходов и велодорожка. Проведены работы по озеленению.Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси>>Инфраструктура на проспекте Царицы Кетеван адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья.На обновление проспекта из столичного бюджета было выделено 8,5 миллиона лари (около 3,1 миллиона долларов).В настоящее время идет обновление площади Авлабари. Планируется также приведение в порядок вестибюля станции метро "Авлабари".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, царица кетеван, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, царица кетеван, тбилиси, каха каладзе
Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси завершилось
15:13 14.11.2022 (обновлено: 15:21 14.11.2022)
На благоустройство проспекта было выделено более 3 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси завершено и возобновлено движение транспорта.
В рамках масштабного проекта был отремонтировал участок проспекта от площади Авлабари до улицы имени Леха Качиньского. Обновлены скверы Авлабари и Еревана.
"Мы все помним, насколько сложное положение было на данной территории. В рамках проекта полностью заменены подземные коммуникации, установлены столбы освещения, а линии электропередач и все коммуникации размещены под землей. Также размещены подземные баки для отходов", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэр также отметил важность создания выделенных линий для общественного транспорта.
В рамках проекта обновлены подземные и надземные коммуникации, в том числе системы водоснабжения, газоснабжения, канализации и система сточных вод. Обустроены остановки, наземные переходы, островки для пешеходов и велодорожка. Проведены работы по озеленению.
Инфраструктура на проспекте Царицы Кетеван адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На обновление проспекта из столичного бюджета было выделено 8,5 миллиона лари (около 3,1 миллиона долларов).
В настоящее время идет обновление площади Авлабари. Планируется также приведение в порядок вестибюля станции метро "Авлабари".