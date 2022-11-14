https://sputnik-georgia.ru/20221114/premer-gruzii-vstretilsya-s-khvichey-kvaratskheliya-272184768.html

Премьер Грузии встретился с Хвичей Кварацхелия

Премьер Грузии встретился с Хвичей Кварацхелия

Кварацхелия пропустит предстоящий 17 ноября товарищеский матч сборной с Марокко из-за травмы 14.11.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

ираклий гарибашвили

футбол

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с полузащитником сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичей Кварацхелия в Тбилиси."Наша гордость Хвича Кварацхелия", – написал премьер на своей странице в соцсети.На данный момент 21-летний футболист находится на родине. По информации Федерации футбола Грузии, он пропустит предстоящий 17 ноября товарищеский матч сборной с Марокко из-за травмы.Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник уже пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе".Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла >>Грузинский футболист стал игроком "Наполи" в июле текущего года. За это время он установил несколько рекордов за итальянский клуб и был признан Ассоциацией футболистов Италии лучшим игроком августа в Серии А.Кварацхелия провел за "Наполи" 14 матчей, забил семь голов и стал автором восьми ассистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, ираклий гарибашвили, футбол