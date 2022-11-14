https://sputnik-georgia.ru/20221114/premer-nenskra-ges-vazhna-dlya-ekonomicheskogo-progressa-gruzii-272179053.html

Премьер: Ненскра ГЭС важна для экономического прогресса Грузии

Премьер: Ненскра ГЭС важна для экономического прогресса Грузии

Важно ускорить строительство Ненскра ГЭС и завершить проект в срок, завил премьер Грузии 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T19:54+0400

2022-11-14T19:54+0400

2022-11-14T19:54+0400

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энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил важность скорейшего завершения строительства Ненскра ГЭС с исполнительным директором корейской компании K-Water Пак Дже Хеном, которая является инвестором проекта, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Строительство Ненскра ГЭС мощностью 280 МВт осуществляется на притоке реки Ингури. Выработка электроэнергии за год составит 1,2 миллиарда кВт⋅ч. После ее введения в строй Грузия сможет получить гарантированное энергоснабжение в зимнее время, а летом – продавать электроэнергию. Суммарная стоимость проекта 1,5 миллиарда долларов.В ходе встречи в Администрации правительства в Тбилиси стороны обсудили ход реализации текущих и планируемых энергетических проектов. Была подчеркнута важность инвестирования в устойчивые и возобновляемые источники энергии.Кроме того, Гарибашвили сообщил инвесторам, что правительство Грузии предлагает им благоприятную инвестиционную среду.Премьер отметил, что с учетом национальных интересов страны важно участие государства в строительстве крупных ГЭС.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>О начале строительства Ненскра ГЭС впервые было объявлено в апреле 2012 года, а построить ГЭС должна была китайская компания Sinohydro. Позже китайскую компанию сменила южнокорейская компания K-Water, с которой АО "Партнерский фонд" оформил соответствующий договор в декабре 2014 года.Корейская компания K-Water владеет активами на сумму 20 млрд долларов. Ее годовой оборот составляет 1,7 млрд долларов. С момента создания в 1967 году компания занимается управлением водными ресурсами и водоснабжением Южной Кореи. Компания владеет плотинами и системами водоснабжения. Она также осуществляет крупные международные проекты и кроме Южной Кореи работает в Колумбии, Индии, Афганистане, Китае и Пакистане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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