https://sputnik-georgia.ru/20221114/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-proigrala-sbornoy-italii-v-napryazhennom-matche-272182764.html
Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Италии в напряженном матче
Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Италии в напряженном матче
Сборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях) 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T21:31+0400
2022-11-14T21:31+0400
2022-11-14T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира.Эта встреча имела большое значение и с турнирной точки зрения. Италия, находящаяся на втором месте, до приезда в Тбилиси имела на одну победу больше, чем Грузия, и находилась на втором месте в турнирной таблице. Лучшие три команды из группы отправляются на чемпионат мира.На данный момент наша команда сыграла с Италией 10 раз и ни разу не смогла победить. "Скуадра Азура" и на этот раз показала высокий класс – выиграли первый тайм, забив всего 3 штрафных и 5 двухочковых. Вместо этого итальянцы забили 20 трехочковых и забили 10 за первые 20 минут.Практически все атаки сборной Грузии строились через капитана Торнике Шенгелия, хотя это было хорошо известно гостям, а достанется Торнике мяч или нет, об этом сразу позаботятся три баскетболиста. На тот момент остальные баскетболисты были свободны, и в первом тайме Макфадден набрал 10 очков, Шермадин – 12, Санадзе – 7, Цинцадзе – 6.Первый тайм завершился победой Италии – 43:40.Во втором тайме Торнике Шенгелия стартовал со своей обычной мощью, и за 1:11 минуты до конца третьего периода после его двухочкового мы впервые повели Италию после первых минут – 58:57.Перед четвертым периодом соперник не давал нам преимущества – трехочковым Бальдассо Азура снова вышел вперед (60:58).В четвертом туре ситуация стала еще более напряженной. За 4 минуты до финальной сирены наша команда вышла вперед на 5 очков, но трехочковые итальянцев принесли преимущество гостям. За 1:18 минуты до конца игры гости вышли вперед на 4 очка – 80:76.Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе победила Исландию >>Грузины очень хотели перелома в игре, но в итоге проиграли совсем немного – за 7 секунд до сирены трехочковый Михаила Беришвили сократил разницу до минимума (84:85). Большего добиться хозяевам не удалосьСборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях). Для гарантированного выхода в следующую стадию грузином нужно победить в обеих играх. Оба матча пройдут в феврале 2023 года.
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, италия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, италия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Италии в напряженном матче
21:31 14.11.2022 (обновлено: 21:47 14.11.2022)
Сборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях)
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
Эта встреча имела большое значение и с турнирной точки зрения. Италия, находящаяся на втором месте, до приезда в Тбилиси имела на одну победу больше, чем Грузия, и находилась на втором месте в турнирной таблице. Лучшие три команды из группы отправляются на чемпионат мира.
На данный момент наша команда сыграла с Италией 10 раз и ни разу не смогла победить. "Скуадра Азура" и на этот раз показала высокий класс – выиграли первый тайм, забив всего 3 штрафных и 5 двухочковых. Вместо этого итальянцы забили 20 трехочковых и забили 10 за первые 20 минут.
Практически все атаки сборной Грузии строились через капитана Торнике Шенгелия, хотя это было хорошо известно гостям, а достанется Торнике мяч или нет, об этом сразу позаботятся три баскетболиста. На тот момент остальные баскетболисты были свободны, и в первом тайме Макфадден набрал 10 очков, Шермадин – 12, Санадзе – 7, Цинцадзе – 6.
Первый тайм завершился победой Италии – 43:40.
Во втором тайме Торнике Шенгелия стартовал со своей обычной мощью, и за 1:11 минуты до конца третьего периода после его двухочкового мы впервые повели Италию после первых минут – 58:57.
Перед четвертым периодом соперник не давал нам преимущества – трехочковым Бальдассо Азура снова вышел вперед (60:58).
В четвертом туре ситуация стала еще более напряженной. За 4 минуты до финальной сирены наша команда вышла вперед на 5 очков, но трехочковые итальянцев принесли преимущество гостям. За 1:18 минуты до конца игры гости вышли вперед на 4 очка – 80:76.
Грузины очень хотели перелома в игре, но в итоге проиграли совсем немного – за 7 секунд до сирены трехочковый Михаила Беришвили сократил разницу до минимума (84:85). Большего добиться хозяевам не удалось
Сборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях). Для гарантированного выхода в следующую стадию грузином нужно победить в обеих играх. Оба матча пройдут в феврале 2023 года.