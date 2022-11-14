https://sputnik-georgia.ru/20221114/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-proigrala-sbornoy-italii-v-napryazhennom-matche-272182764.html

Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Италии в напряженном матче

Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Италии в напряженном матче

Сборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях) 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира.Эта встреча имела большое значение и с турнирной точки зрения. Италия, находящаяся на втором месте, до приезда в Тбилиси имела на одну победу больше, чем Грузия, и находилась на втором месте в турнирной таблице. Лучшие три команды из группы отправляются на чемпионат мира.На данный момент наша команда сыграла с Италией 10 раз и ни разу не смогла победить. "Скуадра Азура" и на этот раз показала высокий класс – выиграли первый тайм, забив всего 3 штрафных и 5 двухочковых. Вместо этого итальянцы забили 20 трехочковых и забили 10 за первые 20 минут.Практически все атаки сборной Грузии строились через капитана Торнике Шенгелия, хотя это было хорошо известно гостям, а достанется Торнике мяч или нет, об этом сразу позаботятся три баскетболиста. На тот момент остальные баскетболисты были свободны, и в первом тайме Макфадден набрал 10 очков, Шермадин – 12, Санадзе – 7, Цинцадзе – 6.Первый тайм завершился победой Италии – 43:40.Во втором тайме Торнике Шенгелия стартовал со своей обычной мощью, и за 1:11 минуты до конца третьего периода после его двухочкового мы впервые повели Италию после первых минут – 58:57.Перед четвертым периодом соперник не давал нам преимущества – трехочковым Бальдассо Азура снова вышел вперед (60:58).В четвертом туре ситуация стала еще более напряженной. За 4 минуты до финальной сирены наша команда вышла вперед на 5 очков, но трехочковые итальянцев принесли преимущество гостям. За 1:18 минуты до конца игры гости вышли вперед на 4 очка – 80:76.Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе победила Исландию >>Грузины очень хотели перелома в игре, но в итоге проиграли совсем немного – за 7 секунд до сирены трехочковый Михаила Беришвили сократил разницу до минимума (84:85). Большего добиться хозяевам не удалосьСборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях). Для гарантированного выхода в следующую стадию грузином нужно победить в обеих играх. Оба матча пройдут в феврале 2023 года.

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