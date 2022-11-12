https://sputnik-georgia.ru/20221112/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-v-napryazhennoy-borbe-pobedila-islandiyu-272123313.html

Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе победила Исландию

Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе победила Исландию

Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 ноября в Тбилиси против Италии 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T09:40+0400

2022-11-12T09:40+0400

2022-11-12T09:40+0400

спорт

грузия

новости

торнике шенгелия

георгий шермадини

дуда санадзе

исландия

италия

баскетбол

новости грузинского баскетбола

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23695/19/236951943_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ffae7576dfe19762f6d44ff30b369d61.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу победила команду Исландии в Рейкьявике со счетом 88:85 в седьмом матче отборочного этапа чемпионата мира.Баскетболисты сборной Грузии с первых минут забрали инициативу, более-менее удачно отразили стремительные атаки исландцев и выиграли первую половину 45:38.В начале второго тайма хозяева организовали побег 11:3 и даже вышли вперед. Благодаря броскам, в основном с периметра, исландцы добились 7-очкового преимущества. Однако перед четвертым периодом на табло было 63:60 в пользу Исландии.Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2023 >>Как и предполагалось, судьба матча должна была решиться на последних минутах. Так и случилось. В четвертом периоде грузины улучшили свою защиту и на последней минуте продвинулись вперед на 7 очков. Однако после серии 6:0, за 47 секунд до финальной сирены разница сократилась до минимума 83:82 в пользу Грузии. На последних секундах команды сразились в серии штрафных бросков, где грузины показали относительно высокую точность и выиграли со счетом 88:85.Это был один из ярких матчей сборной Грузии по броскам с периметра. Подопечные Илиаса Зуроса реализовали 11 из 29 трехочковых.Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы >>Символично, что последний решающий подбор и очко в матче набрал лучший игрок Торнике Шенгелия. На его счету 27 очков и 11 подборов. Дабл-дабл сделал и Георгий Шермадин – 10 очков, 11 подборов. Дуда Санадзе набрал 13 очков, а Тэд Макфадден – 12 очков.После матча капитан Торнике Шенгелия поблагодарил соперников, сказав, что исландцы хорошо боролись и это был тяжелый матч до последних минут.Сборная Грузии, как и Исландии, имеет 4 победы за три тура до окончания отборочного этапа и очень близка к финальной стадии Кубка мира. Для этого нашей команде необходимо сохранить свое место в тройке лидеров группы.Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 ноября в Тбилиси против Италии, а два последних матча тура запланированы на февраль – дома против Исландии и в гостях в Нидерландах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

исландия

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, георгий шермадини, дуда санадзе, исландия, италия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу