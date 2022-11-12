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Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе победила Исландию
Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе победила Исландию
Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 ноября в Тбилиси против Италии 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T09:40+0400
2022-11-12T09:40+0400
2022-11-12T09:40+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу победила команду Исландии в Рейкьявике со счетом 88:85 в седьмом матче отборочного этапа чемпионата мира.Баскетболисты сборной Грузии с первых минут забрали инициативу, более-менее удачно отразили стремительные атаки исландцев и выиграли первую половину 45:38.В начале второго тайма хозяева организовали побег 11:3 и даже вышли вперед. Благодаря броскам, в основном с периметра, исландцы добились 7-очкового преимущества. Однако перед четвертым периодом на табло было 63:60 в пользу Исландии.Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2023 >>Как и предполагалось, судьба матча должна была решиться на последних минутах. Так и случилось. В четвертом периоде грузины улучшили свою защиту и на последней минуте продвинулись вперед на 7 очков. Однако после серии 6:0, за 47 секунд до финальной сирены разница сократилась до минимума 83:82 в пользу Грузии. На последних секундах команды сразились в серии штрафных бросков, где грузины показали относительно высокую точность и выиграли со счетом 88:85.Это был один из ярких матчей сборной Грузии по броскам с периметра. Подопечные Илиаса Зуроса реализовали 11 из 29 трехочковых.Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы >>Символично, что последний решающий подбор и очко в матче набрал лучший игрок Торнике Шенгелия. На его счету 27 очков и 11 подборов. Дабл-дабл сделал и Георгий Шермадин – 10 очков, 11 подборов. Дуда Санадзе набрал 13 очков, а Тэд Макфадден – 12 очков.После матча капитан Торнике Шенгелия поблагодарил соперников, сказав, что исландцы хорошо боролись и это был тяжелый матч до последних минут.Сборная Грузии, как и Исландии, имеет 4 победы за три тура до окончания отборочного этапа и очень близка к финальной стадии Кубка мира. Для этого нашей команде необходимо сохранить свое место в тройке лидеров группы.Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 ноября в Тбилиси против Италии, а два последних матча тура запланированы на февраль – дома против Исландии и в гостях в Нидерландах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, георгий шермадини, дуда санадзе, исландия, италия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, георгий шермадини, дуда санадзе, исландия, италия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе победила Исландию
Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 ноября в Тбилиси против Италии
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу победила команду Исландии в Рейкьявике со счетом 88:85 в седьмом матче отборочного этапа чемпионата мира.
Баскетболисты сборной Грузии с первых минут забрали инициативу, более-менее удачно отразили стремительные атаки исландцев и выиграли первую половину 45:38.
В начале второго тайма хозяева организовали побег 11:3 и даже вышли вперед. Благодаря броскам, в основном с периметра, исландцы добились 7-очкового преимущества. Однако перед четвертым периодом на табло было 63:60 в пользу Исландии.
Как и предполагалось, судьба матча должна была решиться на последних минутах. Так и случилось. В четвертом периоде грузины улучшили свою защиту и на последней минуте продвинулись вперед на 7 очков. Однако после серии 6:0, за 47 секунд до финальной сирены разница сократилась до минимума 83:82 в пользу Грузии.
На последних секундах команды сразились в серии штрафных бросков, где грузины показали относительно высокую точность и выиграли со счетом 88:85.
Это был один из ярких матчей сборной Грузии по броскам с периметра. Подопечные Илиаса Зуроса реализовали 11 из 29 трехочковых.
Символично, что последний решающий подбор и очко в матче набрал лучший игрок Торнике Шенгелия. На его счету 27 очков и 11 подборов. Дабл-дабл сделал и Георгий Шермадин – 10 очков, 11 подборов. Дуда Санадзе набрал 13 очков, а Тэд Макфадден – 12 очков.
После матча капитан Торнике Шенгелия поблагодарил соперников, сказав, что исландцы хорошо боролись и это был тяжелый матч до последних минут.
"Я горжусь своей командой, тренерским штабом, которым удалось переломить игру после отставания в третьем периоде. Хочу также поблагодарить грузинских болельщиков. Их поддержка очень помогла нам победить", – заявил лидер сборной Грузии.
Сборная Грузии, как и Исландии, имеет 4 победы за три тура до окончания отборочного этапа и очень близка к финальной стадии Кубка мира. Для этого нашей команде необходимо сохранить свое место в тройке лидеров группы.
Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 ноября в Тбилиси против Италии, а два последних матча тура запланированы на февраль – дома против Исландии и в гостях в Нидерландах.