https://sputnik-georgia.ru/20221114/v-svaneti-otrestavrirovali-shest-unikalnykh-bashen-272165229.html
В Сванети отреставрировали шесть уникальных башен
В Сванети отреставрировали шесть уникальных башен
Благодаря своей уникальности сванские башни включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T11:55+0400
2022-11-14T11:55+0400
2022-11-14T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальное агентство культурного наследия отреставрировало еще шесть исторических башен в общине Ушгули в высокогорном крае Грузии – Сванети, говорится в сообщении Минкульта страны.Благодаря своей уникальности сванские башни включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это древние крепостные оборонные сооружения, которые обычно пристроены к жилому дому. В Сванети у каждого рода есть своя башня. Всего их около 100.По данным министерства, в селе Муркмели были восстановлены башни Эмзара Какриашвили и Тамар Гвачлиани, в селе Жибиан – башни Замира Ратиани и Шуры Нижарадзе, а в селе Чажаши – башни Марине и Мурмана Нижарадзе.Были приведены в порядок стены башен, изготовлены деревянные конструкции для кровли, древесина обработана для предотвращения воспламенения в случае пожала, осуществлена гидроизоляция, сделаны межэтажные перекрытия.Великолепная Сванети: путешествие в село Ушгули - фото>>Общая стоимость работ превысила 324 тысячи лари (более 120 тысяч долларов), сказано в сообщении. О необходимости восстановления башен в общине Ушгули в июле 2021 года заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани. Работы начались в том же году. Тогда были восстановлены три башни – семей Ратиани, Челидзе и Гвачлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тея цулукиани, сванети, ушгули, юнеско
В Сванети отреставрировали шесть уникальных башен
11:55 14.11.2022 (обновлено: 12:07 14.11.2022)
Благодаря своей уникальности сванские башни включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальное агентство культурного наследия отреставрировало еще шесть исторических башен в общине Ушгули в высокогорном крае Грузии – Сванети, говорится в сообщении Минкульта страны.
Благодаря своей уникальности сванские башни включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это древние крепостные оборонные сооружения, которые обычно пристроены к жилому дому. В Сванети у каждого рода есть своя башня. Всего их около 100.
По данным министерства, в селе Муркмели были восстановлены башни Эмзара Какриашвили и Тамар Гвачлиани, в селе Жибиан – башни Замира Ратиани и Шуры Нижарадзе, а в селе Чажаши – башни Марине и Мурмана Нижарадзе.
Были приведены в порядок стены башен, изготовлены деревянные конструкции для кровли, древесина обработана для предотвращения воспламенения в случае пожала, осуществлена гидроизоляция, сделаны межэтажные перекрытия.
Общая стоимость работ превысила 324 тысячи лари (более 120 тысяч долларов), сказано в сообщении.
О необходимости восстановления башен в общине Ушгули в июле 2021 года заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани. Работы начались в том же году. Тогда были восстановлены три башни – семей Ратиани, Челидзе и Гвачлиани.