https://sputnik-georgia.ru/20221114/vsemirnyy-den-borby-s-diabetom--kakie-gosuslugi-poluchayut-patsienty-v-gruzii-272177374.html

Всемирный день борьбы с диабетом – какие госуслуги получают пациенты в Грузии

Всемирный день борьбы с диабетом – какие госуслуги получают пациенты в Грузии

Генеральная Ассамблея ООН в 2006 году приняла резолюцию, учреждающую Всемирный день борьбы с диабетом 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T18:33+0400

2022-11-14T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Минздрав Грузии осуществляет программу управления диабетом, главной целью которой является улучшение амбулаторного наблюдения за пациентами с сахарным и несахарным диабетом, предотвращение возможных осложнений и обеспечение специфическими медикаментами, сообщает пресс-служба ведомства.В Грузии, также как и во всем мире, 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). В связи с этим днем минздрав представил те сервисы и программы, которыми могут пользоваться пациенты с этим диагнозом в Грузии.В этом году государство осуществило значительные изменения в программе, в частности в плане географической доступности. Помимо Тбилиси, ваучерный сервис доступен уже в Кутаиси (Имерети), Батуми (Аджария), Гурджаани (Кахети) и Марнеули (Квемо Картли).Дети больные сахарным диабетом с помощью ваучера могут бесплатно делать анализы, получать консультацию эндокринолога, определять гликогемоглобин капиллярным путем, вести мониторинг глазных заболеваний, вызванных диабетом.Ваучер также подразумевает медобразование пациентов и их родителей, обеспечение физического восстановления, в случае необходимости выдачу рецепта и медицинской справки для тех пациентов, которые не нуждаются в коррекции медикаментозной дозы.В 2022 году правительство Грузии начало беспрецедентный проект для детей с сахарным диабетом. В частности, правительство закупило системы и сенсоры (CGM система) беспрерывного мониторинга глюкозы в крови. Новшество дает возможность детям и родителям безопасно и без какого-либо дискомфорта вести мониторинг глюкозы в крови.CGM система автоматически, в беспрерывном, режиме измеряет уровень глюкозы, анализирует данные и визуализирует их. Аппарат прикрепили уже к 500 пациентам.Всемирный день борьбы с диабетом был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.Больные диабетом дети смогут получать медуслуги еще в двух регионах Грузии >>Дата была выбрана не случайно – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 2006 года приняла резолюцию, учреждающую Всемирный день борьбы с диабетом. В документе признавалась необходимость многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, диабет, оон, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии