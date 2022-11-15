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Экспорт из Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт из Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт за 10 месяцев составил 4,5 миллиарда долларов - на 34% больше, чем в январе-октябре 2021 года 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T09:01+0400
2022-11-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,7 миллиарда долларов, что на 33,2% больше данных за январь-октябрь 2021 года.Экспорт составил 4,5 миллиарда долларов - на 34% больше, чем в январе-октябре 2021 года, и на 48,8% больше показателей периода до пандемии в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,1 миллиарда долларов, что на 32,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2021 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Экспорт из Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт за 10 месяцев составил 4,5 миллиарда долларов - на 34% больше, чем в январе-октябре 2021 года
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,7 миллиарда долларов, что на 33,2% больше данных за январь-октябрь 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-октябрь 2022 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 456,0
34,0
Импорт
10 680,6
33,2
Всего
15 226,6
33,5
Экспорт составил 4,5 миллиарда долларов - на 34% больше, чем в январе-октябре 2021 года, и на 48,8% больше показателей периода до пандемии в 2019 году.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,1 миллиарда долларов, что на 32,7% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.