https://sputnik-georgia.ru/20221115/glava-mok-prizval-liderov-g-20-ne-politizirovat-sport-272215285.html

Глава МОК призвал лидеров G20 не политизировать спорт

Глава МОК призвал лидеров G20 не политизировать спорт

Политизация спорта не позволит ему наводить мосты между разными странами и народами 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал лидеров саммита "большой двадцатки" включить в итоговое заявление саммита пункт о "спортивной нейтральности".Об этом Бах заявил на обеде лидеров G20, саммит которых проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Однако, по словам главы организации, Олимпиада "способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира буду в ней участвовать".Бах заявил, что если раньше вызовом для олимпийского комитета была пандемия, сейчас им является ситуация на Украине."В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится", – отметил он.Запад отменяет большой спорт >>Бах добавил, что спорт, если его политизировать, не сможет быть мостом для объединения мира."Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе – и даже в особенности – конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита", – заявил Томас Бах Он подчеркнул, что у человечества не так уж и много возможностей объединиться. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, спорт, томас бах, бали, мок, обострение ситуации вокруг украины 2022