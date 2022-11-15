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Глава МОК призвал лидеров G20 не политизировать спорт
Глава МОК призвал лидеров G20 не политизировать спорт
Политизация спорта не позволит ему наводить мосты между разными странами и народами 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T20:24+0400
2022-11-15T20:24+0400
2022-11-15T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал лидеров саммита "большой двадцатки" включить в итоговое заявление саммита пункт о "спортивной нейтральности".Об этом Бах заявил на обеде лидеров G20, саммит которых проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Однако, по словам главы организации, Олимпиада "способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира буду в ней участвовать".Бах заявил, что если раньше вызовом для олимпийского комитета была пандемия, сейчас им является ситуация на Украине."В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится", – отметил он.Запад отменяет большой спорт >>Бах добавил, что спорт, если его политизировать, не сможет быть мостом для объединения мира."Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе – и даже в особенности – конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита", – заявил Томас Бах Он подчеркнул, что у человечества не так уж и много возможностей объединиться. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, спорт, томас бах, бали, мок, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, спорт, томас бах, бали, мок, обострение ситуации вокруг украины 2022
Глава МОК призвал лидеров G20 не политизировать спорт
20:24 15.11.2022 (обновлено: 20:49 15.11.2022)
Политизация спорта не позволит ему наводить мосты между разными странами и народами
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал лидеров саммита "большой двадцатки" включить в итоговое заявление саммита пункт о "спортивной нейтральности".
Об этом Бах заявил на обеде лидеров G20, саммит которых проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
"Олимпийские игры, прошедшие в Токио и в Пекине в разгар пандемии, дали всему миру надежду", – отметил Бах, подчеркнув стремление МОК объединить мир через спорт.
Однако, по словам главы организации, Олимпиада "способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира буду в ней участвовать".
Бах заявил, что если раньше вызовом для олимпийского комитета была пандемия, сейчас им является ситуация на Украине.
"В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится", – отметил он.
Бах добавил, что спорт, если его политизировать, не сможет быть мостом для объединения мира.
"Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе – и даже в особенности – конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита", – заявил Томас Бах
Он подчеркнул, что у человечества не так уж и много возможностей объединиться.