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https://sputnik-georgia.ru/20221115/istorik-klim-zhukov-raskryl-kak-ukrainskie-natsionalisty-vekami-vredili-rossii-272189866.html
Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России
Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России
Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T13:08+0400
2022-11-15T13:08+0400
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Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.
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мультимедиа, видео, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео

Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России

13:08 15.11.2022
© video: Sputnik
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Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой
Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.
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