https://sputnik-georgia.ru/20221115/istorik-klim-zhukov-raskryl-kak-ukrainskie-natsionalisty-vekami-vredili-rossii-272189866.html

Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России

Историк Клим Жуков раскрыл, как украинские националисты веками вредили России

Многие украинские бойцы воюют под воздействием психотропных веществ, которые использовались в боевых действиях еще со времен Второй мировой 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T13:08+0400

2022-11-15T13:08+0400

2022-11-15T13:08+0400

мультимедиа

видео

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0f/272189679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_026d83dfefc450659e4950675e90497a.jpg

Под их воздействием человек становится способен выдерживать значительно большие физические нагрузки и воевать даже при условии получения ранения. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Чем боец расплатится за краткосрочный эффект от подобных веществ? Почему Запад испытывает новое оружие, в том числе и такие средства, на украинцах? Какие проблемы своей армии могут принести такие "суперсолдаты"? Обо всем этом смотрите в нашем ролике.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео